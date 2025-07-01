Германия профинансирует производство в Украине более 500 беспилотников дальнего действия: подписан контракт

Правительство Германии заключило первый контракт на финансирование производства дальнобойного оружия для Украины. Речь идет о производстве более 500 модифицированных дронов-камикадзе Антонов-196 "Лютый" с дальностью полетов до 1200 км.

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Производство находится в ФРГ. Как отмечает Die Welt, ссылаясь на свои источники в сфере безопасности, модификация БПЛА Ан-196 "уже в ближайшие месяцы будут переданы для использования украинскими силами".

Ан-196 "Лютый" – украинский дрон-камикадзе большой дальности, разработанный еще в 2022 году. Основными операторами этого дрона являются ГУР, СБУ и Воздушные силы ВСУ. "Лютый" наиболее известен по атакам на российскую нефтяную инфраструктуру и другие стратегические объекты глубоко на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2025 года украинские БпЛА успешно атаковали российское военно-промышленное предприятие "Кронштадт" в Дубне на севере Московской области. Оно специализируется на производстве разведывательно-ударных дронов "Орион", также начало производить крылатые ракеты "Бандероль".

Это предприятие было поражено именно дронами Ан-196 "Лютый".

"Во вторник украинские дроны снова поразили цели в тылу РФ", – пишет Die Welt, и добавляет, что в этой операции также были использованы указанные БПЛА типа Ан-196.

Речь идет об ударе по российскому военному предприятию "Ижевский завод "Купол", что находится в Удмуртии (то есть аж за 1300 км от Украины). На этом заводе идет массовая сборка дронов "Гарпия-А1".

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время своего первого визита в Украину подтвердил расширение сотрудничества в сфере вооружения. Он подчеркнул, что Украина нуждается в масштабном наращивании оборонных мощностей, и объявил о планах создания новых совместных предприятий.

Представитель Министерства обороны ФРГ подтвердил, что правительство финансирует производство дальнобойного вооружения в Украине. Он отметил, что украинская армия уже имеет опыт работы с этими системами, а детали финансирования остаются конфиденциальными из соображений безопасности.

Ан-196 "Лютый" является низкопланом с двухбалочным фюзеляжем, может разбираться на модуль с боевой частью, часть с баком и двигателем, съемные крылья и хвостовую часть. Беспилотник оборудован двигателем внутреннего сгорания с трехлопастным винтом мощностью 50 л.с.

Дрон имеет взлетную массу 250-300 кг. включая массу боевой части, которая варьируется от 50 до 75 кг. Длина БПЛА 4,4 м, размах крыла 6,7 м. Средняя стоимость одного аппарата – 200 тысяч долларов.

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