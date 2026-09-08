Германия передаст Украине ракеты для систем Patriot из своих запасов: подробности решения

Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем Patriot из своих запасов. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, ракеты должны помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону перед зимой.

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В то же время он призвал союзников проверить собственные запасы и осуществить аналогичные поставки Украине. Об этом Писториус сообщил во время заседания в формате "Рамштайн".

Германия передаст ракеты PAC-2 для систем Patriot

По словам Писториуса, Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем Patriot из своих запасов.

Эти ракеты должны помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону перед зимой.

Писториус также призвал других союзников проверить собственные запасы ракет для систем Patriot и, по возможности, осуществить аналогичные поставки Украине.

Помимо ракет PAC-2, Германия продолжит поставлять Украине другое вооружение и боеприпасы.

В частности, речь идет о ракетах класса "воздух-воздух", системах противовоздушной обороны IRIS-T и ракетах к ним. Также Берлин продолжит передавать Украине беспилотники и дальнобойные боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем ПВО Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. На эти нужды предусмотрено около 3,2 млрд евро из кредита ЕС объемом 90 млрд евро. В свою очередь, это должно укрепить способность Украины противостоять российским ракетным атакам.

Британское правительство приняло решение предоставить Украине очередной пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (почти 116 млн евро). В Лондоне рассчитывают, что поставка оружия укрепит противовоздушную оборону Киева в осенне-зимний период. В новый оборонный транш войдут ракеты-перехватчики, в частности для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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