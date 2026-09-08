Ракеты к Patriot и не только: Британия выделяет "зимний" пакет ПВО для Украины

Британское правительство решило передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (почти 116 млн евро). В Лондоне рассчитывают, что передача оружия укрепит противовоздушную оборону Киева в осенне-зимний период.

Видео дня

В новый оборонный транш войдут ракеты-перехватчики, в том числе к зенитным ракетным комплексам Patriot. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на источники в британском правительстве.

Что вошло в поставку

Кроме ракет для ЗРК, способных сбивать баллистические ракеты, в британский пакет военной помощи войдут боеприпасы крупного калибра для артиллерии и беспилотники. Таким образом Британия хочет помочь защитить критическую инфраструктуру, мирное население и позиции ВСУ от российских атак.

Покупки вооружения американского производства будут реализованы через механизм PURL. Британцы рассчитывают, что оборудование и зенитные ракеты доставят в Украину еще до наступления холодов.

Причины и контекст решения

Решение о выделении средств было принято по итогам визитов британского премьера и главы Минобороны Уэса Стритинга в Киев, где украинская власть рассказала о критической необходимости усиления ПВО.

Стритинг отметил, что Лондон осознает намерения России вновь использовать зимний период для ударов по энергетике, поэтому стремится максимально мобилизовать ресурсы союзников.

Напомним, Эстония не смогла передать Украине боеприпасы на сумму 183 млн евро, закупка которых осуществлялась за счет средств из замороженных российских активов и взносов стран-доноров. Из-за этого страна рискует вернуть часть полученного финансирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны получили первую колесную самоходную артиллерийскую установку RCH 155. Всего для украинских военных в рамках контракта с компанией KNDS предусмотрено 54 таких системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!