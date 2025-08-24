Норвегия предоставит Украине ПВО на $696 млн: детали

Норвегия выделяет примерно семь миллиардов норвежских крон (почти $696 млн) на противовоздушную оборону Украины. Системы будут доставлены украинским силам из Германии.

Две страны совместно профинансируют две системы Patriot, включая ракеты к ним. Об этом 24 августа сообщил норвежский правительственный портал Regjeringen.

Усиление ПВО Украины

"Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем, чтобы Украина получила мощные системы противовоздушной обороны. Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак", – заявил премьер-министр Йонас Гар Штере.

Отмечается, что кроме двух ЗРК Patriot с ракетами, Норвегия способствует закупке радаров противовоздушной обороны от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от Kongsberg.

"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных частей и инфраструктуры. Сейчас вместе с Германией мы еще больше активизируем наши усилия", – прокомментировал министр обороны Туре О. Сандвик.

Что известно об усилиях Норвегии и Германии

В начале этого лета канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штере на встрече договорились о сотрудничестве по передаче Украине двух полных систем ПВО Patriot, которые Берлин уже имеет. Системы сейчас находятся в Германии и будут доставлены ВСУ как можно скорее. США подтвердили, что заменят переданные системы, а Норвегия обязалась сделать финансовый вклад в эту замену.

Сандвик сказал, что это является большой инвестицией в эффективную противовоздушную оборону. По его словам, поддержка предоставит Украине жизненно важные инструменты для защиты жизней граждан и будет способствовать усилению обороны.

Для этого Германия финансирует крупный контракт с производителем Hensoldt на поставку Украине современного радара ПВО TRML-4D. Он обеспечивает улучшенное покрытие датчиков, чем делает другие системы противовоздушной обороны более эффективными.

Также Германия профинансировала крупный контракт на поставку системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Typhon-2 от Kongsberg. Это экономически эффективная система и мощное дальнейшее развитие и совершенствование Typhon-1, десять систем которой Норвегия передала в 2024-м. Отмечается, что она помогает заполнить пробел между противовоздушной обороной ближнего и среднего радиуса действия и создает более комплексную защиту от воздушных угроз. Норвегия также вносит свой вклад, предоставляя ключевые компоненты к Typhon-2 от своих Вооруженных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 дальнобойных авиаракет ERAM. Они должны прибыть примерно через шесть недель, однако окончательное решение – за Пентагоном.

