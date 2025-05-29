Германия инвестирует €400 млн в закупку украинских ракет-дронов 'Барс', БПЛА 'Лютый' и 'Фламинго' - Die Welt

В рамках нового пакета военной помощи Украине правительство Германии инвестирует €400 миллионов в закупку украинских боевых беспилотников. В перечень входят дальнобойные ракетные дроны типа BARS, АН-196 "Лютый", а также меньшие БПЛА Flamingo.

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Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на правительственные источники. Эта инициатива является частью более широкой программы поддержки на общую сумму пять миллиардов евро, которую канцлер Фридрих Мерц (ХДС) анонсировал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Мерц заявил, что Германия инвестирует в "системы дальнобойного оружия, произведенные в Украине", а также будет финансировать спутниковую связь. Однако никаких официальных деталей правительство не предоставило, ссылаясь на политику неразглашения таких поставок.

Как стало известно Die Welt, Берлин меняет подход к военной помощи. Германия отказывается от своей предыдущей политики поставок Украине оружия, произведенного в Германии или по крайней мере в ЕС. Поскольку арсеналы Бундесвера и многих других государств ЕС сейчас в значительной степени пусты, правительство Германии сейчас все больше движется к финансированию производства украинского оружия.

В начале мая Украина обратилась в министерство обороны Германии с просьбой о финансировании так называемых дальнобойных беспилотников типов BARS и АН-196, а также беспилотников Flamingo. Германия одобрила это. Общая стоимость, как сообщается, составляет около 400 миллионов евро.

С конца 2024 года Украина смогла дооснастить беспилотники АН-196 "Лютый" боевым зарядом до 75 кг взрывчатки. Их дальность полета достигает 600 км. Еще один украинский дрон - BARS, новейшая разработка – способен преодолевать расстояние до 800 км.

Для сравнения, дальность действия немецкой крылатой ракеты Taurus составляет 500-600 км. Учитывая большую дальность полета украинских беспилотников, возникает вопрос, нужен ли вообще Taurus. Немецкое правительство до сих пор отказывается их предоставлять, но колеблется давать четкие ответы, тем самым неоднократно подпитывая политические дебаты.

Украина использует меньшие беспилотники Flamingo преимущественно для нейтрализации российских разведывательных беспилотников. Они имеют дальность полета 50 километров и могут эксплуатироваться на очень больших высотах.

По информации WELT, пакет военной поддержки Украины также включает поставку четырех систем Iris-T от Diehl. Кроме того, оборонная компания KNDS получит контракт на ремонт техники, например, на ремонт зенитных танков Gepard. Сообщается, что ремонт будет проводиться в Украине.

Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на дальность действия вооружения, передаваемого Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отметив, что теперь Киев может применять западное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решения западных стран, если они действительно приняты, "идут вразрез со стремлением к политическому урегулированию". В Москве пытаются представить усиление военной поддержки Украины как "угрозу диалогу".

Новое федеральное правительство Германии в начале мая 2025 года засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновляли 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

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