Германия приняла важное решение о поставках вооружений в Украину

Новое федеральное правительство Германии засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновлялся 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

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Как отметило издание Der Spiegel, старое правительство размещало в интернете информацию обо всех системах вооружения, поставленных на Украину, будь то ракетные установки, танки или системы ПВО. "Теперь с этим покончено", – заявили журналисты.

Военная помощь Украине была прозрачной в течение трех лет. Кстати, в начале полномасштабного российского вторжения тогдашний канцлер Олаф Шольц тоже не распространял данные о поставках.

27 февраля 2022 года – через три дня после прямого нападения РФ на Украину – Шольц принял решение помочь ВСУ оборудованием, техникой и оружием. Около четырех месяцев правительство не публиковало данные о том, что конкретно передается Украине.

Мерц решил вернуться к этом подходу. Главная цель – лишить агрессора военного преимущества. Это осознанный подход, направленный на сокращение чувствительной военной информации, доступной в открытом доступе.

"Новое правительство Германии, по-видимому, делает разворот на 180 градусов и снова держит поставки оружия в тайне, чтобы создать "стратегическую двусмысленность", как это называется на техническом жаргоне: двусмысленность, позволяющая скрыть собственные действия от противника", – написали в Der Spiegel.

Добавим, что список поставок ранее обновлялся на сайте bundesregierung.de. К примеру, правительство сообщало, что ФРГ поставила украинцам 25 самоходных гаубиц, 121 танк Leopard, 1050 ударных беспилотников и 478 000 артиллерийских боеприпасов.

Как писал OBOZ.UA, лидер Христианско-демократического союза и новоизбранный канцлер Фридрих Мерц, говоря о поставках дальнобойных ракет Taurus, заявлял, что президент Владимир Зеленский может на него рассчитывать.

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