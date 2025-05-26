После того как ведущие страны Запада фактически разрешили Украине применять свое оружие по военным объектам на территории России, Кремль оперативно ответил – традиционной риторикой об "угрозе мирному процессу". В Москве заявили, что такой шаг якобы "идет вразрез с политическим урегулированием" и может помешать возможным переговорам.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решения западных стран, если они действительно были приняты, "идут в разрез с устремлениями к политическому урегулированию". В Москве пытаются представить усиление военной поддержки Украины как угрозу диалогу, одновременно замалчивая собственные ежедневные обстрелы украинской территории – в частности гражданских объектов и приграничных областей.

При этом он не уточнил, что Москва сама уже более двух лет ежедневно обстреливает Украину ракетами и дронами, в частности убивая гражданских в приграничных регионах.

В ответ на западную поддержку Киева Кремль снова заговорил о "готовности к переговорам", однако в очередной раз не упоминает, что Россия выдвигает ультимативные требования, в частности – признание аннексии захваченных территорий и отрицание легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Как писал OBOZ.UA, Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на дальность действия вооружения, передаваемого Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, подчеркнув, что теперь Киев может применять западное оружие для ударов по военным объектам на территории России.

Новое федеральное правительство Германии в начале мая 2025 года засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновлялся 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

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