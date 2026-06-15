УСПЕНСКИЙ СОБОР Киево-Печерской лавры — как символ российского ВАРВАРСТВА: от Сталина до Путина, или о "великой российской культуре" ВАРВАРСТВА и МАРОДЕРСТВА.

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Сегодняшний российский удар по святыне мирового христианства и памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО заставляет вспомнить другую, давнюю историю уничтожения Успенского собора сталинскими подрывниками в 1941 году.

Итак, 3 ноября 1941 года взлетел в воздух главный храм Лавры — Успенский собор, возведенный в XI веке. Правду об этом преступлении тщательно скрывали, и до недавнего времени во всех учебниках истории говорилось об ответственности именно нацистов за это варварство. Первым правду напишет Александр Довженко в своем "Дневнике":

"…Потом я расспросил еще многих людей и узнал, что НЕ НЕМЦЫ уничтожили центр нашей разорённой столицы, а мы сами. Наши ДУРАКИ перевыполнили программу задач и на этот раз остались верны своему стилю БЕЗБАТЧЕНКОВ, ДУРАКОВ и ГЕРОСТРАТОВ…

И что ЛАВРУ… взорвали тоже они".

Между прочим, именно Довженко описал, как Печерск заселяли новые "коренные киевляне":

"Написать главу для рассказа о том, как мы освобождали Киев от немцев, ЗАБИРАЛИ для СЕБЯ квартиры у несчастных людей…

Как ЗАХВАТИЛИ энкаведисты и энкагебисты ВСЕ ЛУЧШИЕ ДОМА города…"

И после таких слов, конечно, "Дневниковые записи" Довженко ЗАПРЕТИЛИ публиковать. Напомню, что ВПЕРВЫЕ полный текст записей выдающегося режиссера увидел свет только в 2013 году.

Между прочим, среди сегодняшних ракетных попаданий российских террористов оказалось и здание киностудии Александра Довженко, где было повреждено здание и уничтожена самая большая и старейшая коллекция костюмов.

Напомню при этом, что захват Киева, точнее квартир и жилья в городе, "строителями диктатуры пролетариата" начался еще в 20-30-х годах 20 века, а особенно после ГОЛОДОМОРА и РЕПРЕССИЙ против украинской интеллигенции.

В качестве примера упомяну историю знаменитого поэта-неоклассика, переводчика и филолога Михаила Драй-Хмары, который жил с семьей на Садовой.

После его ареста и угроз в адрес жены следователь поселился в квартире поэта на Садовой, 1/14.

Как видим, "великая российская культура" ВАРВАРСТВА и МАРОДЕРСТВА формировалась исторически и давно, как метафорически написал Карл Маркс еще в "кровавом болоте монгольского рабства". Поэтому извечная зависть московитов-россиян к лучшей жизни других народов, особенно соседских, и породила в них варварскую и мародерскую ментальность.

После очередного преступления российских варваров 21 века хотелось бы, чтобы руководители ЮНЕСКО провели свое внеочередное заседание у разрушенного Успенского собора Киево-Печерской лавры, а мировые лидеры решились хотя бы ПРИОСТАНОВИТЬ членство РФ в Совете Безопасности и в целом в системе ООН-ЮНЕСКО.

Потому что без надлежащей и действенной реакции на терроризм путинской России украинцы будут вынуждены снова самостоятельно сражаться за свое право на существование и вспоминать печальные строки Александра ОЛЕСЯ:

"Когда Украина за право на жизнь С палачами боролась, жила и умирала, И ждала, хотела лишь сочувствия, Европа МОЛЧАЛА…"

НЕ МОЛЧИТЕ!

П.С. Справочно. Команда нашего Фонда "Родная страна" установила памятный знак Тарасу Шевченко в Киево-Печерской лавре и была среди инициаторов восстановления надгробия Константина Острожского в Успенском соборе и установки памятника Ивану Мазепе рядом с ним. Кстати, установка памятника Великому Гетману планировалась на День Украинской Государственности.