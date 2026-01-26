В Пентагоне по-тихому обсуждают передачу Украине ракет Tomahawk – Kyiv Post

Небольшая, но все более влиятельная группа сторонников Украины в Вашингтоне отмечает, что единственный способ заставить российского диктатора Владимира Путина к переговорам – это резко усилить позиции Киева. Среди их последних идей – предоставить Украине ракеты Tomahawk, что обсуждается уже давно.

В центре этой инициативы стоит Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и бывший специальный советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Он встречался с министром обороны США Питом Хегсетом. Об этом Райс рассказал Kyiv Post.

Он и глава Пентагона всесторонне обсуждали войну в Украине и опыт Райса в этом конфликте.

"Министр обороны очень интеллектуально интересуется всеми аспектами войны", — сказал Райс.

Tomahawk для Украины

Райс, который ранее был закулисным архитектором усилий, направленных на получение одобрения США на кассетные боеприпасы и ракеты ATACMS, считает, что теперь пришло время для чего-то гораздо более смелого – небольшого, неразглашаемого количества наземных крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели в глубине территории России.

Он напомнил, что уже существуют наземные системы запуска Tomahawk, которые называются Typhon.

"Путин реагирует только на силу. Если он не согласится на мир, по моему мнению, существует высокая вероятность того, что президент Трамп одобрит использование "Томагавков", – сказал Райс.

Он отказался подробно рассказать об ответах Хегсета, назвав большую часть разговора. Однако рассказал, что прямо попросил министра обороны о Tomahawk для Украины – даже "небольшое нераскрытое количество".

"Даже небольшое количество, если его удастся запустить вглубь России, окажет огромное давление на Путина", – подчеркнул Райс.

Он напомнил, что уже есть такой прецедент: когда Украина впервые запустила ракеты ATACMS в ноябре 2023 года и уничтожила два десятка российских ударных вертолетов Ка-52, Москва внезапно вывела свой вертолетный парк из Крыма и переписала свои боевые планы.

"Несколько ракет Tomahawk сделают то же самое. Дальность полета настолько велика, что Россия просто не может защитить все свои критически важные объекты", – сказал экс-советник главкома ВСУ.

Он отметил, что первым препятствием всегда является политическая составляющая предоставления нового оружия.

"Первая единица любой новой системы вооружения всегда является самой сложной с политической точки зрения. Но как только вы пересекаете порог – ломаете печать – дискуссия заканчивается. И тогда это уже не дискуссия. Мы видели это с каждой системой вооружения: HIMARS, кассетные боеприпасы, танки Abrams, танки Leopard, 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном, 165-км ATACMS, 300-км ATACMS, F-16, а теперь и Tomahawk. Россияне протестуют против "красных линий"... мы отправляем первые единицы в Украину... и тогда дискуссия заканчивается", – отметил Райс.

От добавил, что настоящая сила "Томагавков" заключается не во вреде, который они могут нанести, а в неопределенности, которую они создадут. Его предложение простое – и призвано напугать Кремль: отправить Украине неизвестное количество ракет, выпускать по одной ракете в день по самым важным целям и увеличить темп, если Путин откажется от перемирия.

"ATACMS заставили Россию переместить свои аэродромы, командные центры и склады на расстояние более 300 километров. Это тактика. Tomahawk – это стратегия", – сказал Дэн Райс.

Он также заявил, что Украина не должна больше просить об этих ракетах – их предоставления Киеву должны требовать в Европе, Сенате США и медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что министерство обороны Соединенных Штатов было полностью готово к поставке Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Однако пока этого не произошло, так как президент Дональд Трамп воздерживается от разрешения на передачу этого вооружения.

