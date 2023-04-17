Нагадаю, що з 1 квітня 2023 року головний орган ООН - РАДУ БЕЗПЕКИ, яка несе відповідальність за підтримку міжнародного МИРУ і БЕЗПЕКИ очолює представник Держави-ТЕРОРИСТА.

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Головування Росії триватиме один місяць і відбувається у відповідності із приписами Статуту ООН, який передбачає щомісячну ротацію Президента Ради Безпеки в алфавітному порядку назв країн-членів цієї інституції.

Нагадаю, що Рада Безпеки складається із 15 країн-членів та має 5 ПОСТІЙНИХ країн-членів: Великобританія, Китай, Росія, США і Франція та 10 непостійних: Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Обʼєднані Арабські Емірати, Еквадор, Мальта, Мозамбік, Швейцарія і Японія.

Непостійні члени Ради Безпеки обираються за географічним принципом на дворічний термін:

- 5 - від країн Африки і Азії;

- 2 - від країн Західної Європи;

- 2 - від країн Латинської Америки:

- 1 - від країн Східної Європи.

Що ж чекати Україні в період цього ООНівського КВІТНЕВОГО МАРАЗМУ від керування Радою Безпеки країною-агресором, визнану такою …Генеральною Асамблеєю ООН?!

Вже маємо першу російську провокацію у вигляді, щоправда, НЕФОРМАЛЬНОГО засідання Ради Безпеки 5 квітня із онлайн-включенням виступу кримінальної злочинниці та за сумісництвом Уповноваженої Путіна з "прав дитини" Львової-Бєлової.

Велика Британія та США заблокували трансляцію цього засідання на сайті ООН, щоб не допустити "використання Росією міжнародної трибуни для поширення дезінформації та спроб захистити свої жахливі дії в Україні". А посли США, Великої Британії, Албанії та Мальти демонстративно покинули залу засідань Ради Безпеки ООН під час виступу по відеозвʼязку Львової-Бєлової. Звісно хотілося б, щоб до них долучилися, бодай, постійний член Ради Безпеки Франція та непостійні члени Ради Безпеки - Швейцарія і Японія. Але є так як є!

Тепер поглянемо: які ще є плани на період квітневого керівництва ООН країною-агресором?

Поки що в офіційному календарі подій на квітень, що на сайті ООН, консультації та брифінги щодо ситуації в Малі, Сирії та Йємені…

Але, за будь-якого перебігу подій, геополітичної аксіомою нинішнього світопорядку є нагальна РЕФОРМА ООН.

Це, щонайперше, виключення із числа ПОСТІЙНИХ ЧЛЕНІВ Ради Безпеки ООН Росії, як країни-агресора, визнаної такою самою ж Генеральною Асамблеєю ООН. Можливий варіант для дискусії - це 7 Постійних членів Ради Безпеки: мінус - Росія, плюс - Німеччина, Японія (за ознаками геополітичного та економічного статусу) та Індія, як найбільш чисельна країна світу.

Важливим є також зміна "права вето" в Раді Безпеки на голосування за принципом "консенсус мінус один", тобто в разі, коли лише одна країна голосує проти, то рішення вважається ухваленим.

Щонайменше, на час війни Росії проти України, ВСІ посадовці та працівники ООН та її структур - ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ тощо від Росії мають бути звільнені.

Виключення ж Росії загалом із ООН - справа добра і корисна для МИРУ і БЕЗПЕКИ всього світу, але поки що малоймовірна.

Це не означає, що за це не варто боротися, бо справедливість, хоча й теоретично, але є!