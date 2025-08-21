Генштабы США, ЕС и Украины разработали пути военной поддержки переговоров о 'прочном мире'

Объединенный комитет начальников штабов Соединенных Штатов, вместе с руководителями американских штабов, встретились в Вашингтоне с руководством НАТО, а также штабов нескольких ведущих европейских стран и Украины. Вместе были разработаны "военные варианты для поддержки переговоров по установлению прочного мира в Европе".

Как отметили в Объединенном комитете начальников штабов США, встреча длилась два дня, 19 и 20 августа. В частности, встречались руководители штабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, а также верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

К сожалению, пока что разработанные "военные варианты поддержки переговоров" не обнародованы. В США отметили, что "эти варианты впоследствии будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий".

Также в Объединенном комитете начальников штабов добавили, что "планирование и взаимодействие будут продолжаться по мере развития переговоров".

Что предшествовало

В начале текущей недели Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Однако позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же – "быть хорошим".

Уже после этого появилась информация, что Россия предложила встречу... в Москве. Трамп на это не согласился, и пока в США вариантом для проведения возможной встречи с участием лидеров Украины и России рассматривают столицу Венгрии – Будапешт.

