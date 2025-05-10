Генсек НАТО Рютте после встречи "коалиции желающих" сделал заявление о перемирии в Украине
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поддерживает 30-дневный режим прекращения огня с понедельника, 12 мая. Такое предложение вместе с Украиной выдвинули представители "коалиции желающих".
Это произошло 10 мая, когда лидеры Великобритании Кир Стармер, Франции Эммануэль Макрон, Польши Дональд Туск и Германии Фридрих Мерц встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Генсек НАТО прокомментировал итоги переговоров на платформе X.
"Присоединился к более чем 20 лидерам "коалиции желающих", которые сегодня утром призвали к активизации усилий по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины", – написал Рютте.
Он отметил, что путь к миру должен начаться с безоговорочного прекращения огня на 30 дней и "подкрепляться постоянной конкретной поддержкой".
"Из нашей сегодняшней встречи ясно, что мы привержены и продолжаем поддерживать Украину", – подытожил генеральный секретарь.
Как писал OBOZ.UA:
– После переговоров 10 мая Стармер, Макрон, Туск, Мерц и Зеленский позвонили американскому президенту Дональду Трампу с предложением 12 мая начать 30-дневное перемирие.
– На официальном уровне Москва пока не ответила, но заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев эмоционально отреагировал в соцсети. Он резко раскритиковал предложение и призвал "засунуть мирные планы в пангендерные ж*пы".
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