Генсек НАТО Рютте после встречи "коалиции желающих" сделал заявление о перемирии в Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поддерживает 30-дневный режим прекращения огня с понедельника, 12 мая. Такое предложение вместе с Украиной выдвинули представители "коалиции желающих".

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Это произошло 10 мая, когда лидеры Великобритании Кир Стармер, Франции Эммануэль Макрон, Польши Дональд Туск и Германии Фридрих Мерц встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Генсек НАТО прокомментировал итоги переговоров на платформе X.

"Присоединился к более чем 20 лидерам "коалиции желающих", которые сегодня утром призвали к активизации усилий по обеспечению справедливого и прочного мира для Украины", – написал Рютте.

Он отметил, что путь к миру должен начаться с безоговорочного прекращения огня на 30 дней и "подкрепляться постоянной конкретной поддержкой".

"Из нашей сегодняшней встречи ясно, что мы привержены и продолжаем поддерживать Украину", – подытожил генеральный секретарь.

Как писал OBOZ.UA:

– После переговоров 10 мая Стармер, Макрон, Туск, Мерц и Зеленский позвонили американскому президенту Дональду Трампу с предложением 12 мая начать 30-дневное перемирие.

– На официальном уровне Москва пока не ответила, но заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев эмоционально отреагировал в соцсети. Он резко раскритиковал предложение и призвал "засунуть мирные планы в пангендерные ж*пы".

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