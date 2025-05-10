"Запихните в ваши ж*пы": в России традиционно отреагировали на идею перемирия в Украине и угрозы санкциями

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев эмоционально отреагировал на встречу "коалиции желающих" в Киеве. Его возмутило обсуждение перемирия в Украине и усиление санкций против России, поэтому он призвал "засунуть мирные планы в пангендерные ж*пы".

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Такое заявление российский политик сделал в соцсети X. В заметке он лично упомянул о президенте Франции Эммануэле Макроне, новом канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, британском и польском премьер-министрах Кире Стармере и Дональде Туске, но почему-то решил их не тегать.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные ж*пы!" - написал Медведев.

Однако на этом резкие высказывания украинофоба не закончились. Он в очередной раз прибегнул к личным оскорблениям в адрес президента Владимира Зеленского, но делал это уже в своем Telegram-канале.

Не обошлось и без угроз относительно новых ударов по Украине, в частности по Киеву, из-за приезда европейских политиков. Медведев заявил, что Россия якобы "не может больше гарантировать безопасность пребывания европейских лидеров", но проявил "жест доброй воли", как это часто делают в РФ, цинично заверив, что армия РФ "не занимается терроризмом".

Как сообщал OBOZ.UA, утром 10 мая в Киев прибыли лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании. На киевском железнодорожном вокзале политиков встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди встретил Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца, Дональда Туска и Кира Стармера в центре Киева. После объятий и пожатия рук они почтили память погибших на войне воинов Украины, поставили лампадки у народного мемориала на Майдане независимости.

После встречи "коалиции желающих" в Киеве лидеры совместно позвонили президенту США Дональду Трампу. Беседа была "плодотворной" и посвящена усилиям по достижению мира.

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