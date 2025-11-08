Генсек НАТО отреагировал на ядерные угрозы Путина: эту войну нельзя выиграть

Россия продолжает сыпать ядерными угрозами в адрес Запада. Впрочем, гражданам государств-членов НАТО не стоит особо обращать внимание на кремлевские "пугалки", ведь Альянс имеет собственные ядерные возможности для сдерживания противников, в том числе и России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Welt am Sonntag. Чиновник убежден, что существует потребность подробнее объяснить общественности, почему ядерное оружие Альянса является гарантией сохранения мира.

Что сказал Рютте

По мнению генерального секретаря НАТО, страны-члены Альянса должны усилить коммуникации со своими обществами относительно ядерного сдерживания. На фоне постоянных ядерных угроз Москвы граждане западных государств должны "понимать, как это способствует нашей общей безопасности".

"Когда Россия использует опасную и бескомпромиссную ядерную риторику, наши народы должны знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО имеет мощный фактор ядерного сдерживания для сохранения мира", – добавил он.

Рютте назвал ядерное сдерживание НАТО "наивысшей гарантией нашей безопасности". Также он выразил уверенность, что оно должно оставаться надежным, безопасным и эффективным.

"И Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", – заочно напомнил российскому диктатору простую истину генсек НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Рютте заявил, что угроза от России не минует после войны в Украине. Он призвал западные государства "не быть наивными" и не закрывать глаза на явную опасность.

Также генсек НАТО заявил, что страны Альянса обогнали Россию в производстве боеприпасов.

