'Мы не можем быть наивными': Рютте заявил, что угроза от России не пройдет после войны в Украине. Видео

В ближайшем будущем Россия будет оставаться дестабилизирующей силой в мире. Даже после завершения войны в Украине опасность со стороны Москвы не исчезнет. Россия с помощью своих союзников – Китая, Северной Кореи и Ирана – будет пытаться изменить мировой порядок.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в видеообращении к участникам конференции NATO TALK, которая проходит 6 ноября в Берлине. Он призвал Европу быть готовой противостоять угрозе РФ и после окончания войны.

Что сказал глава НАТО

Марк Рютте отметил, что российский диктатор Путин не учитывает ни на какие потери и продолжает агрессию в Украине.

"Он, кажется, зависим от агрессии. Китай, Северная Корея и Иран поддерживают российскую военную машину. И вместе они наращивают свои вооружения и возможности. Они хотят изменить мировой порядок", – констатировал Рютте.

В то же время глава НАТО подчеркнул, что агрессия России не закончится с окончанием войны, и РФ и в дальнейшем будет оставаться угрозой для Европы и мира.

Он подчеркнул, что Москва не одинока в своих попытках подорвать глобальные правила. Она вместе со своими союзниками готовится к долгой конфронтации. Поэтому Европа должна быть готова к этому.

"Как вы знаете, Россия сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими. Они увеличивают свое сотрудничество в оборонно-промышленной сфере до беспрецедентного уровня. Они готовятся к долгосрочной конфронтации. Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы", – подчеркнул Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс наращивает производительность ВПК-предприятий и их количество и уже обогнал Россию в производстве боеприпасов. Он подчеркнул, что НАТО жизненно необходима готовность к вызовам со стороны РФ и ее союзников.

