'Мы меняем ситуацию': Рютте заявил, что НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов

Без сильной оборонной промышленности просто не может быть сильной обороны, поэтому НАТО наращивает производительность ВПК-предприятий и их количество. В частности, меняется ситуация с боеприпасами: теперь военный блок обгоняет Российскую Федерацию в темпах их изготовления, хотя еще недавно все было наоборот.

Соответствующее заявление на "Форуме НАТО-Промышленность" в Бухаресте (Румыния) сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Текст его выступления опубликован пресс-службой на официальном сайте.

"Мы уже меняем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые. Но теперь все иначе. Сейчас по всему Альянсу мы открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие. Мы производим больше, чем за последние десятилетия", – утверждает Рютте.

Он подчеркнул угрозу, которую создает РФ и которая не закончится с окончанием войны в Украине.

"В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. И Россия не одинока в своих попытках подорвать мировые правила. Как вы знаете, она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами. Они наращивают сотрудничество в сфере оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к долгосрочной конфронтации", – признал политик.

Альянсу жизненно необходима готовность к таким вызовам: "Мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовыми".

Генсек посоветовал сосредоточиться на трех ключевых факторах:

увеличение количества военной техники, оружия, БК;

военной техники, оружия, БК; креативность и инновации (чтобы оставаться в безопасности в будущем, "нужно перехитрить наших противников, используя все свои сильные стороны");

(чтобы оставаться в безопасности в будущем, "нужно перехитрить наших противников, используя все свои сильные стороны"); сотрудничество, "основа жизни НАТО".

"Нам есть чему поучиться друг у друга, и, объединив усилия, мы сможем производить больше и развивать инновации. Это выгодно всем нам", – подчеркнул Рютте.

