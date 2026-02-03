Не каждому по карману: украинка за границей назвала стоимость переезда в Испанию

Испания привлекает многих иностранцев, и в частности украинцев, своим климатом, традициями и кухней. Но переезд в эту страну может стоить недешево – вплоть до 6 тыс. евро.

Об этом в своем блоге сообщила украинка Люсия(@lusia_irl). Она выехала из Украины еще в 2022 году, но в Испанию мигрировала в начале 2025-го – до того она жила в Польше.

По подсчетам девушки, около 150 евро стоили билеты на самолет. Еще 660 евро пришлось заплатить за посуточную аренду жилья на время поиска постоянного жилья.

Пересылка всех вещей из польской Лодзи в испанский Кастельон стоила примерно 800 евро. Для этого она воспользовалась услугами "Новой почты".

Для аренды постоянной квартиры девушке пришлось обратиться за услугами риелтора, который нашел для нее квартиру площадью 102 кв. м и стоимостью 750 евро в месяц. Из-за требования платить сразу за три месяца ей пришлось выложить 2250 евро, а также 750 евро залога и дополнительно оплатить услуги риелтора – 900 евро.

Кроме того, девушка предупреждает о личных расходах во время переезда, которые могут составлять еще 200-300 евро. В общем ей пришлось потратить на переезд 6085 евро на двоих.

Как переехать

Переезд – это всегда чрезвычайно ответственное решение, на пути решения которого может возникать немало проблем. Поэтому девушка перечислила три обязательных шага, которых нужно придерживаться, чтобы все прошло как можно более удачно.

Выбор города

Самый очевидный шаг – определиться с городом, в который планируется переезд. Блогерша советует предварительно приехать и ознакомиться с этим городом.

"Я лично рекомендую сделать для себя список городов, которые вам понравились, и обязательно посетить их. В интернете все выглядит одним образом, а вживую часто выясняется, что реальность совсем другая", – объясняет Люсия.

Подготовка базовых документов

Загранпаспорт – без него в Испании практически ничего нельзя сделать.

Выписки о доходах (с переводом на испанский язык) – эти документы понадобятся в частности при поиске жилья.

Оценка бюджета

Люсия советует заранее подсчитать все расходы до копейки (билеты на самолет, перевозка личных вещей и животных, финансовый запас на несколько месяцев аренды жилья, аренду жилья, расходы на еду, бензин при наличии авто). Кроме того, не следует забывать и о ежедневных расходах – кофе, проезд и другие мелкие ежедневные расходы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для людей без достаточного дохода Испания для них может оказаться разочарованием, поскольку централизованного отопления здесь нет, а без него температура в помещении может опускаться до 10 градусов. Поэтому местные жители вынуждены тратить сотни евро на отопление.

