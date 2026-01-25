Генераторы для украинских городов и оборонные проекты: Зеленский рассказал о переговорах с Науседой в Литве

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 января, провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В ходе разговора были достигнуты договоренности об участии официального Вильнюса в поддержке украинской энергосистемы: страна передаст нашему государству почти сотню генераторов.

Видео дня

Также два лидера обсудили военное сотрудничество и совместные украинско-литовские оборонные проекты. Подробности Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

О чем говорили Зеленский и Науседа

Во время переговоров в Вильнюсе, куда президент Украины прибыл в воскресенье с официальным визитом, главы двух государств обсудили ряд важных вопросов. Один из них – жестокие российские удары по украинской энергетике. И здесь Литва готова прийти на помощь Украине.

"Во время встречи с президентом Гитанасом Науседой прежде всего говорили о поддержке украинской энергосистемы. Россия ежедневно атакует нашу энергетику. Проинформировал Гитанаса об этом и также о потребностях Украины для энергетической устойчивости и укрепления ПВО. Спасибо за поддержку: Литва уже приняла решение помочь украинским городам и громадам и передать почти сотню генераторов", – отметил украинский президент.

Кроме того, Зеленский и Науседа говорили о военном сотрудничестве, совместных оборонных проектах и предложениях Литвы открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе, а также о поддержке инициативы PURL и сотрудничестве в рамках программы SAFE.

Не обошли вниманием и дипломатический "фронт".

"Наша дипломатия тоже среди важнейших вопросов переговоров. Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира – о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны", – подчеркнул глава государства.

В столице Литвы Вильнюсе Зеленский примет участие в торжествах по случаю 163-й годовщины начала Январского восстания 1863–1864 годов. Запланирован также саммит Люблинского треугольника с участием президентов Литвы, Украины и Польши.

В этот день, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 48 лет, поэтому OBOZ.UA собрал самые интересные факты о главе государства. В частности, в юные годы будущий президент слыл хулиганом и мечтал стать пограничником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!