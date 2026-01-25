Имел славу хулигана и мечтал стать пограничником: интересные факты о Владимире Зеленском в его 48-летие

Сегодня, 25 января, шестой президент Украины Владимир Зеленский празднует 48-й день рождения. За свою жизнь политик прошел впечатляющую личную трансформацию, ведь из школьника, который прогуливал уроки и мечтал работать пограничником, стал главой непобедимого государства и героем для всего мира.

Несмотря на сложное испытание террористической войной, которую начала Россия против нашей Родины, Зеленский остается несокрушимым лидером и примером для многих. В честь дня рождения президент OBOZ.UA решил рассказать интересные факты из его биографии.

Четыре года прожил в Монголии

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог. Здесь он ходил в детский сад и развивал творческие навыки, посещая занятия по музыке, танцам и легкой атлетике, однако в определенный период вместе с родителями переехал в монгольский город Эрдэнэт. Там мама будущего политика работала инженером, а отец участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината. Через четыре года жизни за пределами Родины семья вернулась в родной город.

Был склонен к разборкам с кулаками

Во время интервью Владимир Зеленский откровенно рассказывал, что не был слишком примерным ребенком. Он нередко прогуливал уроки и время от времени становился участником драк: "Занимаясь в музыкальной школе по классу фортепиано, часто имел славу хулигана и даже драчуна. В детстве свою правоту обычно доказываешь кулаками, а не с помощью переговоров и силы убеждения".

Мечтал стать дипломатом или пограничником

Несмотря на склонность к творчеству, с самого детства Владимир Зеленский представлял себя представителем довольно серьезных профессий. Во время Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной" президент вспомнил, что в школьные годы мечтал стать дипломатом или пограничником. Однако, когда пришло время получать высшее образование, его выбор пал на юридическое направление.

Но по специальности Владимир Зеленский работать не стал. Еще в возрасте 17 лет его талант к юмору заметила одна из команд Клуба веселых и находчивых, что дало важный толчок в творческой карьере. Впоследствии Зеленский с коллегами основали полноценную студию "Квартал 95".

Стал самым молодым президентом Украины

20 мая 2019-го кардинально изменило жизнь Владимира Зеленского. Он принял присягу перед украинским народом как глава нашего государства в возрасте 41 года, став самым молодым президентом в истории Украины.

Был признан самым влиятельным человеком в Европе

В 2022 году Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Европы от издания POLITICO. Участники голосования описывали украинского президент как "маяк надежды", который стремится к "миру, демократии и порядочности".

В честь политика назван новый вид морской лилии

В 2022 году польские палеонтологи обнаружили в Эфиопии ископаемые останки морской лилии возрастом 150 миллионов лет. Уникального представителя иглокожих юрского периода ученые решили назвать Ausichicrinites zelenskyyi "в честь шестого и действующего президента Украины Владимира Александровича Зеленского за мужество и отвагу, проявленные в защите свободной Украины".

