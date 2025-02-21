США еще не решили, поддержат ли в ООН резолюцию с осуждением вторжения России в Украину

К третьей годовщине полномасштабного вторжения в ООН готовят резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины, поддержкой территориальной целостности нашего государства и требованием к РФ вывести свои войска с суверенной украинской территории. При этом США отказались быть соавторами проекта резолюции и до сих пор не определились, будут ли голосовать в ее поддержку.

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Об этом политический координатор постоянной миссии США в ООН Джон Келли заявил в комментарии "Голосу Америки". Он добавил, что дипломаты ждут указаний из Вашингтона относительно предстоящего голосования.

Корреспондент издания поинтересовалась у Келли, станут ли Штаты соавторами резолюции по Украине к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

Вашингтон еще не принял решение о том, поддержат ли США в ООН резолюцию по Украине к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

"Мы не приняли решения по этому поводу. Вашингтон еще решает. Поэтому, надеюсь, мы вскоре примем решение", – заявил дипломат 20 февраля.

По его словам, до сих пор не определились в США и относительно того, поддерживать ли указанную резолюцию во время голосования на Генассамблее 24 февраля.

"Нам нужно будет посмотреть, какие инструкции мы получим из Вашингтона. Поэтому, надеюсь, они скоро придут", – подчеркнул Келли.

Первым о том, что США отказываются быть соавторами проекта резолюции ООН к третьей годовщине российско-украинской войны, сообщило агентство Reuters. Об этом изданию сообщили сразу три дипломатических источника.

Также журналисты Reuters ознакомились с самим проектом резолюции. Он "призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному решению войны против Украины ... в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

Кроме того, в резолюции содержится упоминание о "необходимости полного выполнения соответствующих резолюций, принятых в ответ на агрессию против Украины", а также требование к Российской Федерации немедленно, "полностью и безоговорочно" вывести все свои военные силы с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ".

"В предыдущие годы США постоянно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине", — пишет Reuters.

В настоящее время соавторами более 50 стран. Что же касается США, то, по данным собеседников издания, "пока ситуация такова, что они не подпишут его".

В то же время дипломаты говорят, что продолжаются попытки получить поддержку в других странах, в частности, речь идет о Глобальном Юге.

Подобная кардинальная смена политики, по данным источников Reuters, проявилась и во время обсуждения совместного заявления стран "Группы семи" по поводу российского вторжения в Украину. Оно должно было быть обнародовано на следующей неделе.

По данным источников Reuters, Вашингтон выступил против фразы с осуждением российской агрессии в этом заявлении и вообще формулировки "российская агрессия". При этом еще в заявлении, обнародованном министрами иностранных дел G7 на прошлой неделе, о российской агрессии речь не шла, зато в ней содержалось упоминание о "разрушительной войне России в Украине".

Напомним, ранее в ООН отреагировали на скандальное заявление Трампа о Зеленском. Президент США выдал, что его украинский коллега является "диктатором", а его поддержка среди украинцев сейчас – на уровне 4%, практически в рамках статистической погрешности.

В ООН подчеркнули, что Зеленский является легитимным главой государства и руководит страной после законных выборов.

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