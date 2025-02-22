'Война обходится слишком дорого Украине и России': Рубио объяснил, почему США предложили собственный проект резолюции ООН

К годовщине начала российско-украинской войны США выступили с инициативой представить свой проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Цель этой цели — приблизить мирное урегулирование конфликта, который длится уже три года.

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Об этом заявил Госсекретарь Марк Рубио, объяснив, почему Соединенные Штаты решили внести собственную версию резолюции. "Президент (Дональд) Трамп стремится завершить российско-украинскую войну и достичь урегулирования, которое приведет к длительному миру, а не только к временной паузе", - говорится в заявлении.

По словам Рубио, "эта война слишком затянулась и обходится для Украины и России ужасно дорого". Он добавил, что США предлагают историческую резолюцию, которая может стать важным шагом к прекращению войны и обеспечению продолжительного мира.

"Соединенные Штаты предложили простую историческую резолюцию в ООН, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы проложить путь к миру", – отметил Рубио.

Он подчеркнул, что эта инициатива отвечает взглядам президента Дональда Трампа, который считает, что ООН должна вернуться к своей основной цели – поддержанию международного мира и безопасности через мирное урегулирование конфликтов.

"Если ООН действительно отдана своей первоначальной цели, мы должны признать, что, несмотря на возможные вызовы, цель длительного мира остается достижимой. Поддерживая резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь его прекратить и что мир возможен", – сказал госсекретарь.

Он добавил, что сейчас самое время для того, чтобы международное сообщество собралось и сделало реальный шаг к завершению этой войны.

"Это наша возможность придать реальный импульс к миру. Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к Соединенным Штатам в этом серьезном стремлении", – резюмировал Рубио.

Напомним, Вашингтон заставляет Киев и союзников пересмотреть украинский текст резолюции ООН, осуждающей агрессию России. Вместо этого США предлагают альтернативный вариант документа, не содержащий никаких упоминаний о суверенитете Украины. Администрация Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать свой "смягченный" текст, направленный на поиск путей к миру между Киевом и Москвой. По словам знающих лиц, Соединенные Штаты настаивают на принятии именно их варианта, хотя он избегает прямых обвинений в адрес России.

Киев был ошеломлен предложением и воспринял этот документ как имеющий пророссийский характер. Американский вариант резолюции расценили как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение, особенно потому, что запрос поступил после того, как Трамп ложно обвинил Украину в развязывании войны.

Как сообщал OBOZ.UA, к третьей годовщине полномасштабного вторжения в ООН готовят резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины, поддержкой территориальной целостности нашего государства и требованием от РФ вывести свои войска с суверенной украинской территории. При этом США отказались быть соавторами проекта резолюции и до сих пор не определились, будут ли голосовать за ее поддержку.

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