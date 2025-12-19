Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях Украины

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, осуждающую нарушения Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Принятый документ впервые прямо осуждает пытки, бесчеловечное обращение и другие грубые нарушения прав человека, которым подвергаются украинские военнопленные и незаконно удерживаемые гражданские.

За резолюцию проголосовали 79 стран, почти столько же воздержались, Россия, Иран, Китай, ряд африканских стран и Беларусь голосовали против. Подробности сообщает Укринформ.

По данным Укринформа, Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию под названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".

За документ проголосовали 79 стран, против – 16, воздержались – 73.

Против резолюции выступили Россия, Беларусь, Северная Корея, Китай, Иран, Буркина-Фасо, Эритрея, Судан, Мали, Зимбабве, Бурунди, ЦАР, Конго, Экваториальная Гвинея, Куба, Никарагуа.

Резолюция охватывает ситуацию с правами человека на всех временно захваченных Россией территориях Украины и обеспечивает усиленный мониторинг системных нарушений, совершаемых российской оккупационной администрацией в отношении местного населения.

Документ содержит четкое осуждение агрессивной войны РФ против Украины, подтверждает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в пределах его международно признанных границ, а также подчеркивает непризнание любых попыток изменить статус украинских территорий.

Генассамблея требует от РФ немедленно прекратить агрессию и вывести все свои войска с территории Украины.

Также в документе выражается серьезная обеспокоенность по поводу милитаризации оккупированных территорий, принудительной мобилизации их жителей в вооруженные силы РФ, преследования журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества, разрушения культурного наследия, в частности в Крыму.

Нынешний документ усилили новыми положениями, прямо осуждающими пытки, бесчеловечное обращение и другие грубые нарушения прав человека, которым подвергаются украинские военнопленные и незаконно удерживаемые гражданские. Резолюция опирается на выводы Независимой международной комиссии по расследованию преступлений РФ, которые подтверждают факты насильственных исчезновений и пыток как на оккупированных территориях, так и в самой России.

Также осуждается систематический отказ российских властей предоставлять информацию о судьбе и местонахождении похищенных или пленных украинцев и выдвигается требование к Москве немедленно раскрыть эти данные.

В частности, Генассамблея призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов, пустить представителей Международного Комитета Красного Креста в места содержания украинских военнопленных и гражданских, гарантировать им надлежащую медицинскую помощь, осуществить полный обмен пленных, а также освободить всех незаконно удерживаемых лиц – крымских татар, гражданских, политических заключенных, журналистов.

Генеральная Ассамблея напомнила о предупреждении Генсека ООН относительно возможного включения РФ в "список позора" за преступления сексуального насилия, связанные с конфликтом и отметила, что Россия уже третий год находится в похожем списке за убийства и увечья украинских детей и атаки на образовательные и медицинские учреждения в Украине.

Генассамблея голосует за резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму с 2016 года, каждый год в нее вносятся новые положения и формулировки. С 2023 года документ охватывает все временно оккупированные территории Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что постпред Британии в ООН предложил кратчайший путь к миру в Украине. Британский дипломат Джеймс Кариуки заверил, что Соединенное Королевство поддерживает усилия США по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине, включая надежные гарантии безопасности в соответствии с принципами Устава ООН.

Однако страна-агрессор Россия даже не пытается продемонстрировать стремление к миру, зато усиливает свою жестокость и использует холод как оружие против украинцев.

Кариуки подчеркнул: если бы в Кремле потребовали, война закончилась бы сразу.

