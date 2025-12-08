'Было 28 пунктов, стало 20': Зеленский назвал ключевой вопрос переговоров, на который партнеры не готовы ответить

Президент Владимир Зеленский во время возвращения из Лондона рассказал журналистам о новой редакции американского плана урегулирования и обозначил вопросы, которые еще требуют согласования. Он подчеркнул, что хотя общая база документа остается неизменной, часть позиций была убрана, а дискуссии с партнерами продолжаются в нескольких направлениях.

Глава государства прокомментировал ситуацию в самолете, отвечая на вопросы украинских и международных журналистов после встреч с европейскими лидерами в Лондоне.

Сравнивая различные редакции документа, Зеленский сказал: "Разные планы, хотя база одна и та же. Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден".

Он также пересказал позицию Марка Рютте относительно ключевого аспекта будущих гарантий: "Со мной сегодня согласился Марк Рютте, что главный ответ на вопрос гарантий безопасности – это следующее: а если после окончания войны Россия в какой-то момент начнет агрессию снова, на что будут готовы партнеры, на что может рассчитывать Украина?"

Промежуточный прогресс

Зеленский пояснил, что в вопросе восстановления Украины позиция Европы является определяющей:"Что касается восстановления. Это касается денег. Здесь мы не можем не принимать во внимание европейский взгляд. Мы об этом сегодня говорили, будем говорить дальше. Поэтому важно привлечение Европы к этому общению".

Он отметил, что в Лондоне состоялись содержательные переговоры и европейская сторона уже активно работает над планом. По его словам, документ в ближайшее время подготовят к согласованию: "Я думаю, завтра будет план готов, вечером где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим США".

Президент добавил, что каждая новая редакция демонстрирует небольшое, но ощутимое движение:"Есть прогресс от каждого плана, от первого до сегодняшнего... есть небольшой прогресс в сторону возможного потенциального окончания войны".

Позиция Украины

Во время беседы журналистка ABC Наталья Попова спросила президента, верит ли он в реальность и действенность гарантий, которые могут предоставить США и Европа. Зеленский ответил: "У нас нет других партнеров. Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, – это от США".

Он подчеркнул, что речь идет не о декларативных формулах: "Если не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут legally binding (юридическая сила), проголосованные в Конгрессе США... они относятся пока положительно к такому движению".

Относительно европейской части пакета безопасности президент добавил: "Европейские гарантии безопасности, это коалиция желающих, в принципе они уже готовы".

Однако главный вопрос еще не решен: "Главное – на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока что на это ответ я еще не получил".

– По данным Bloomberg, лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать России Донбасс. Однако вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой области остается одним из ключевых требований РФ, наравне с запретом на вступление в НАТО и попытками ограничить численность ВСУ и их вооружение.

– Президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о том, что у Вашингтона, Киева и Москвы разное видение будущего Донбасса. Украинский лидер подчеркнул, что мирная инициатива при посредничестве США требует дальнейшего обсуждения из-за "чувствительных вопросов" (в частности, это гарантии безопасности и контроль над восточными регионами).

