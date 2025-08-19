'Гарантии безопасности будут': Зеленский рассказал, чем будет заниматься в Вашингтоне следующие два дня

Президент Владимир Зеленский следующие два дня будет находиться в Вашингтоне, где будет решать ряд вопросов относительно справедливого окончания войны в Украине. Так, сегодня, 19 августа, продолжатся обсуждения с лидерами и будут готовиться соответствующие форматы.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Вместе с тем он отметил о гарантиях безопасности, которые будут предоставлены Киеву.

Что известно

"Вчера состоялись важные переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами. Действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и наших людей", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, сейчас проводится работа над конкретным наполнением гарантий безопасности.

"Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", – написал он.

Гарант поблагодарил всех партнеров за поддержку и решимость и добавил, что Украина чувствует попытки союзников как можно быстрее закончить войну.

"И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью – благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", – резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

В ходе переговоров лидеры обсудили условия мирного завершения войны РФ против Украины. В переговорах также приняли участие европейские политики.

Впоследствии Зеленский рассказал, что президенты обсуждали, в частности, гарантии безопасности для Украины. По его словам, это – ключевой вопрос, он является стартом к окончанию войны, развязанной РФ.

