'Фундаментальные вещи': Сибига назвал три табу Украины на мирных переговорах

Министр иностранных дел Андрей Сибига четко определил три принципиальных красных линии, которые Украина не может переступить на каких-либо мирных переговорах. Он подчеркнул, что они "фундаментальны" и не подлежат обсуждению.

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Об этом Сибига сказал в интервью украинским СМИ. "Есть фундаментальные вещи, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать", – сказал он.

Территориальная целостность и суверенитет Украины

Первое и самое важное – это территориальная целостность Украины. Сибига подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории.

Выбор Украины касательно союзов и международных организаций

Сибига акцентировал, что Украина не позволит ни одной стране ветировать ее выбор в отношении международных союзов и организаций.

"Второе, ни у одной страны нет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Это Европейский союз или НАТО", – пояснил он.

Обороноспособность Украины

Украина не может и не будет принимать никаких ограничений по поводу силы своей армии или ее способностей защищать страну.

"Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших способностей. Потому это фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры. Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас – это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы". И мы здесь тоже имеем поддержку", – объяснил министр.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что российско-украинскую войну можно завершить только путём переговоров. Решить ее военным путем не получится, ни Россия, ни Украина не могут достичь своих "максималистских целей".

Марко Рубио также заявил, что имеет "осторожный оптимизм" относительно того, удастся ли достичь в Украине 30-дневного прекращения огня. В настоящее время США пытаются выяснить, насколько Россия согласна с таким перемирием.

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 договорились применить "дополнительные расходы для России" – то есть внедрить новые санкции – если она не согласится на предложение о прекращении огня в Украине. Причем страна-агрессор должна согласиться на 30-дневное перемирие "на равных условиях и выполнять его в полном объеме".

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