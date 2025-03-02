FT: Стармер посоветовал Зеленскому договориться с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. По мнению Стармера, Киев и Вашингтон должны вернуться к соглашению о полезных ископаемых.

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Европейские политики убеждены, что Трамп играет важную роль в установлении мира. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных британских чиновников.

По информации источников, британский премьер созвонился с Трампом и Зеленским после их перепалки в Белом доме 28 февраля. Отмечается, что после этого Стармер посоветовал главе украинского государства наладить отношения с американским президентом.

"Приоритет премьер-министра – сделать все возможное для защиты Украины. Это значит, что США должны быть привлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых", – приводит FT слова британских чиновников.

Также один из соратников Стармера сообщил, что премьер-министр убежден, что "есть только одни переговоры – и это президент Трамп". Именно поэтому глава британского правительства призвал Зеленского завершить соглашение о полезных ископаемых, чтобы "позволить США поделиться частью минеральных богатств Украины".

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен вместе с Францией и Украиной разработать новый план мирного урегулирования российско-украинской войны. Глава британского правительства подчеркнул, что к этому процессу могут присоединяться другие страны.

Ранее сообщалось, что Стармер пытался убедить президентов США и Украины вернуться за стол переговоров после их перепалки в Белом доме 28 февраля. В конце концов Лондон "потерпел неудачу" в попытке спасти украинско-американское экономическое соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора между Украиной и Великобританией. Это займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен с доходов, полученных от замороженных российских активов.

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