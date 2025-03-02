Британия и Франция будут работать над мирным планом для Украины, который затем обсудят с США, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен вместе с Францией и Украиной разработать новый план мирного урегулирования российско-украинской войны. Глава британского правительства подчеркнул, что к этому процессу могут присоединяться другие страны.

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Стармер признался, что решение было принято после публичной ссоры между президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом британский премьер заявил в эфире телеканала BBC.

По его словам, над планом мирного урегулирования войны в Украине будет работать Британи и Франция. Также политик допустил участие в процессе еще нескольких стран. Кроме того, Стармер подчеркнул, что дальнейшие действия европейские страны хотят обсудить с США.

"Великобритания, а также Франция и, возможно, одна или две другие стороны, вместе с Украиной будут работать над планом прекращения военных действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами", – заявил Стармер.

Также Стармер заявил, что США должны предоставить гарантии безопасности в случае, если Европа согласится начать в Украине миротворческую операцию.

"Я совершенно определенно выступаю за то, что должна быть сделка, нужно прекратить боевые действия, а затем это соглашение необходимо защитить, потому что самый худший из всех возможных сценариев – это временная пауза, а затем Путин придет снова", – предупредил британский премьер.

Стармер отметил, что считает своей задачей выступить в качестве моста между президентами Украины и США. При этом глава британского правительства подчеркнул, что не считает поведение Зеленского в Вашингтоне неправильным.

Напомним, в Лондоне 2 марта состоится саммит, посвященный поддержке Украины. В ходе мероприятия европейские политики хотят активизировать свои усилия по достижению справедливого и прочного мира в Украине. Во время саммита страны Европы намерены принять решения касательно гарантий безопасности для Украины и санкций в отношении России.

Ранее сообщалось, что Стармер пытался убедить президентов США и Украины вернуться за стол переговоров после их перепалки в Белом доме 28 февраля. В конце концов Лондон "потерпел неудачу" в попытке спасти украинско-американское экономическое соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора между Украиной и Великобританией. Это займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен с доходов, полученных от замороженных российских активов.

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