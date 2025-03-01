'Платить должен тот, кто начал войну': Зеленский договорился со Стармером о помощи Украине из замороженных активов РФ. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании кредитного договора между Украиной и Великобританией. Это займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен с доходов, полученных от замороженных российских активов.

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Об этом Зеленский написал в Telegram. Договор был подписан 1 марта в присутствии главы нашего государства и британского премьера Кира Стармера.

"Деньги пойдут на производство оружия в Украине. Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну", – отметил гарант, назвав это важным решением.

В Офисе президента уточнили, что кредитный договор между Украиной как заемщиком и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в качестве кредитора подписали министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

В ОП напомнили, что в октябре прошлого года ЕС совместно со странами G7 принял решение о предоставлении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро для поддержки насущных бюджетных, военных и восстановительных потребностей Украины. В частности, от Соединенного Королевства планируют привлечь до 2 млрд. 258 млн фунтов стерлингов. Эти средства могут быть израсходованы на закупку оборонительных материалов для нашего государства.

"Кредит предоставляется на 30 лет и будет погашаться с доходов, полученных от замороженных российских активов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский находится в Британии, где у него запланировано несколько важных встреч. Одним из главных событий является встреча с британским премьер-министром Киром Стармером.

Последний тепло встретил Зеленского в Лондоне и выразил категоричную поддержку Украине. Глава нашего государства поблагодарил Стармера за организацию саммита, который состоится 2 марта, и отметил, что Украина счастлива, что у нее есть такие стратегические партнеры.

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