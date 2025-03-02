Стармер пытался убедить Трампа возобновить переговоры: что ответили у президента США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался убедить президентов США и Украины вернуться за стол переговоров после их перепалки в Белом доме 28 февраля. В конце концов Лондон "потерпел неудачу" в попытке спасти украинско-американское экономическое соглашение, которое было близким к подписанию перед "катастрофической" пресс-конференцией.

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Так об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, команда Дональда Трампа отклонила просьбу вернуться к переговорам с Владимиром Зеленским, заявив, что "нужно время, чтобы остыть".

"Администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения", – сказал журналистам европейский чиновник, имя которого не называется.

Инсайдеры издания по Даунинг-стрит подчеркнули разницу в подходах к событиям в Вашингтоне. Хотя другие высокопоставленные чиновники Европы поспешили встать на защиту Зеленского в социальных сетях и осудить действия Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса.

Британцы же считают, что могут воспользоваться тем, что Трамп часто предпочитает именно Лондон перед странами Европейского Союза, а также рабочие отношения между лидерами Британии и США.

"Стармер стремится использовать свои уникальные связи между администрацией Трампа и европейскими лидерами. Эту роль он возобновил в субботу, когда поздравлял Зеленского на Даунинг-стрит, только через 24 часа после того, как лидера воюющей страны отправили из Белого дома с пустыми руками", – говорится в сообщении.

Там напомнили, что 2 марта в Лондоне состоится саммит лидеров, где они будут пытаться укрепить оборону Украины и Европы в случае, если Трамп заключит соглашение с российским диктатором Путиным и прекратит поддержку Киева.

Bloomberg пишет, что Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, принимавшим подобный саммит в Париже в январе, надеются стимулировать большую преданность безопасности со стороны европейских стран, чтобы получить место за столом переговоров относительно мира в Украине. Теперь, по словам источников, они должны преодолеть опасения, что Трамп уже отказался от украинского дела, а вместе с ней и от Европы.

Напомним, что 28 февраля украинский лидер Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где должны были подписать соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Однако во время встречи между Трампом, его вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и Зеленским возник спор: все произошло "вживую", под прицелом камер. В результате перепалки президент Украины покинул Белый дом, соглашение не было подписано.

Лидеры стран мира, а также некоторые американские политики отреагировали на происходящее в Белом доме: они выражали поддержку Владимиру Зеленскому и украинцам. В частности, в Британии заявили, что будут поддерживать Украину и дальше. Уже 1 марта президент Украины прилетел в Лондон, где встретился с премьером Киром Стармером: встречая своего гостя, британский политик вышел на улицу и обнял Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц взялся оправдывать Трампа и Вэнса. Он утверждает, что их нападки на Зеленского "не были заранее продуманы" и "не были засадой". По его словам, все случилось из-за недоразумений во время встречи.

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