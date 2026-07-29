ФСБ объявила основателя Telegram Дурова в международный розыск: в чём его обвиняют и при чём здесь Украина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. Миллиардера обвиняют в содействии террористической деятельности.

Видео дня

В Москве утверждают, что мессенджер не блокирует каналы и ботов, которые используют украинские спецслужбы для проведения диверсий и вербовки исполнителей. Об этом сообщают российские СМИ.

ФСБ связала дело Дурова с Украиной

Так, по информации ФСБ, Дурову заочно инкриминировали "содействие террористической деятельности" (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и объявили в международный розыск.

Российская спецслужба утверждает, что администрация мессенджера якобы не блокирует каналы, чаты и ботов, которые, по её версии, используют украинские спецслужбы, а также организации, которые Москва называет террористическими и экстремистскими, для подготовки диверсий, терактов и кибермошенничества на территории РФ. В ФСБ также заявили, что это якобы привело к многочисленным жертвам и нанесло многомиллиардный ущерб.

В качестве одного из примеров ФСБ привела чат-бота "Дайвинчик". В российской спецслужбе утверждают, что через этот сервис якобы действовали сотрудники украинских спецслужб, которые под видом девушек знакомились с молодыми россиянами и склоняли их к совершению терактов.

По данным ведомства, с июля 2025 года в 16 регионах РФ задержали 46 пользователей в возрасте от 12 до 22 лет, которых подозревают в нападениях на полицейских и поджогах.

Если Дурова признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Реакция миллиардера

После обвинений со стороны ФСБ на платформе Х основатель Telegram опубликовал фото, на котором демонстрирует нецензурный жест. Очевидно, таким образом Дуров дал россиянам понять, что его не слишком волнуют их угрозы.

Напомним, в феврале 2026 года против Дурова в России было возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. При этом сам основатель Telegram на фоне блокировки популярного мессенджера в стране назвал РФ государством, которое "боится собственного народа".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дуров раскрыл содержание своего завещания и рассказал подробности о будущем своего многомиллиардного состояния. Это решение, по словам миллиардера, продиктовано высокими рисками, связанными с его работой, ведь "защита свобод приносит много врагов, в том числе среди могущественных государств".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!