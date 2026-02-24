Россия возбудила уголовное дело против основателя Telegram Дурова: в чем его обвиняют

Против основателя Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. В то же время сам Дуров на фоне блокировки популярного мессенджера в стране назвал РФ государством, которое "боится собственного народа".

Об этом основатель Telegram написал в своем канале. А о возбуждении уголовного производства против него пишет Reuters, ссылаясь на российские медиа.

Возбуждениедела против основателя Telegram в РФ совпало с началом мероприятий по ограничению работы мессенджера и попытками российских властей перевести пользователей на контролируемое государством приложение "MAX".

Павел Дуров отметил, что власти каждый раз придумывают новые поводы для ограничения доступа россиян к Telegram, пытаясь ограничить право на неприкосновенность частной жизни и подавить свободу слова.

"Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму". Каждый день власти придумывают новые поводы, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, которое боится собственного народа", – написал Дуров.

В чем обвиняют Дурова в России

24 февраля рупоры Кремля со ссылкой на ФСБ России сообщили, что против Павла Дурова возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По данным пропагандистских медиа, статья против основателя Telegram "базируется на материалах ФСБ России".

"Иллюзия анонимности привела в мессенджер армию радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что стало формировать угрозы нашему обществу", – заявили пропагандисты.

По версии ФСБ, во время российско-украинской войны Telegram стал "главным инструментом спецслужб стран НАТО и Украины" и с помощью мессенджера якобы могут готовить госпереворот в РФ.

Российские силовики утверждают, что с 2022 года якобы было зарегистрировано более 153 тысяч преступлений с использованием Telegram, из которых 33 тысячи – "диверсионно-террористические", включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств в РФ.

Среди них назван теракт в "Крокус Сити Холле", а также убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

Как сообщал OBOZ.UA, власти РФ начали замедлять работу Telegram для россиян. И это имело "побочный эффект": оккупанты начали жаловаться, что остались без связи на фронте.

