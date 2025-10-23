Французская армия должна быть готова к шоковому столкновению с Россией: глава Генштаба озвучил дедлайн

Страна-агрессор Россия "может соблазниться продолжить войну на континенте" и уже через три, максимум четыре года тем или иным способом начать боевые действия против стран Европы. Так или иначе, французская армия должна быть "готова к шоку" от такого столкновения, а Франция должна продолжать перевооружение.

Видео дня

Об этом на слушаниях в комитете обороны парламента Франции сообщил начальник Генштаба страны Фабьен Мандон. Он отметил, что хотя в целом Европа сильнее России, в Кремле считают иначе, и это надо понимать и помнить.

Что сказал генерал

"Россия считает, что Европа коллективно слабее. Поэтому первая задача, которую я поставил перед вооруженными силами страны, – быть готовыми к шоку через три-четыре года. Это будет своеобразным испытанием, возможно, такое испытание уже существует в гибридных формах. Но также возможно, что оно будет более жестоким", – заявил французский генерал, который только в сентябре возглавил Генштаб ВС страны.

В качестве примера таких "гибридных испытаний", которые уже проводит Кремль, Фабьен Мандон привел последние инциденты с российскими беспилотниками.

"Мы видим, как российские дроны пересекают границы Польши, Румынии, Эстонии, пролетают над Данией. Это означает, что Россия уже потеряла сдержанность в применении силы и запугивании", – подчеркнул он.

Может ли Европа противостоять РФ

По словам Фабьена Мандона, Кремль уже демонстрирует "разблокирование применения силы".

"Если Путин чувствует, что мы не готовы защищаться, я не вижу, что может его остановить", – предупредил глава Генштаба страны.

В то же время французский генерал отметил, что европейцы уже имеют преимущество над Россией, и если продемонстрируют военную силу, страна-агрессор якобы откажется от своих планов.

"Есть соотношение один к четырем между населением Европы и России. У нас более сильная экономика, технологии, промышленность. Россия не может нас напугать, если мы действительно хотим себя защищать. Если наши враги увидят, сколько мы вкладываем в свою оборону, что мы имеем решимость, они откажутся от агрессии", – сказал он.

В связи с этим увеличение военного бюджета во Франции является "фундаментальным" подчеркнул Фабьен Мандон.

Что предшествовало

Еще летом Европейская комиссия признала: армии стран блока имеют лишь половину от необходимой НАТО мощности. Поскольку ЕК планирует тратить "значительные средства" на оборону Евросоюза, Комиссия предложила странам блока брать совместные займы и проводить совместные военные закупки между государствами ЕС, что "должно значительно снизить расходы" на военных.

Одновременно в ЕК призвали бизнес совместно с руководством государств к увеличению инвестирования в перевооружение стран ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск", на борту может быть баллистическое вооружение,всплыла у берегов Бретани – в регионе на северо-западе Франции. Для наблюдения за субмариной был направлен фрегат ВМС Франции; одновременно в командовании военно-морских сил НАТО заявили, что Альянс готов защищать себя.

В целом НАТО рассматривает возможность более решительного ответа на все более провокационные действия российского диктатора Владимира Путина. Среди вариантов – развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, которые позволят им открывать огонь по российским целям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!