У побережья Франции всплыла российская подводная лодка, носитель 'Калибров': сообщают о серьезной неисправности. Фото

Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск", на борту которой сообщалось о серьезных технических проблемах, всплыла у берегов Бретани (регион на северо-западе Франции). Фрегат ВМС Франции направлен для наблюдения за субмариной.

Об этом сообщили в командовании военно-морских сил НАТО (MARCOM). Там заявили, что Альянс готов защищать себя, постоянно следя за ситуацией на море.

В НАТО показали фото российской подлодки и французского фрегата.

Что произошло с Б-261 "Новороссийск"

О серьезных технических проблемах на борту подлодки 27 сентября сообщал канал "ВЧК-ОГПУ". По его данным, из-за повреждений в топливной системе "Новороссийска", находящегося на боевом дежурстве в Средиземном море, топливо поступает прямо в трюм.

"Деталей для ремонта или квалифицированных специалистов на лодке нет, личный состав не в состоянии устранить неисправности", – сказано в сообщении.

Из-за серьезной аварии начали возникать и другие проблемы. Скопившиеся в трюме топливо является взрывоопасным фактором. Источник канала считает, что у экипажа нет другого выхода, как начать "откатывать трюм" прямо в море.

Подлодка "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка" входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Субмарина была заложена в 2010 году на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, в 2013 году спущена на воду. Принята в боевой состав ВМФ в 2014 году.

Отметим, что с подводных лодок проекта "Варшавянка" Россия запускает по Украине крылатые ракеты "Калибр".

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО рассматривает возможность более решительного ответ на все более провокационные действия российского диктатора Владимира Путина. Среди вариантов – развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, которые позволят им открывать огонь по российским целям.

