Европейские армии имеют лишь половину от необходимой НАТО мощности: еврокомиссар призвал инвестировать в оборону

Европейская комиссия, которая планирует тратить "значительные средства" на оборону Евросоюза, поощряет страны блока брать совместные займы и проводить совместные военные закупки между государствами ЕС, что "должно снизить расходы" на военных. Одновременно в ЕК призывают бизнес совместно с руководством государств к увеличению инвестирования в перевооружение ЕС. Дело в том, что армии стран блока имеют лишь половину от необходимой НАТО мощности.

Видео дня

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По его словам, европейские армии "имеют 50% от того, что мы должны иметь сейчас согласно целям НАТО".

Перевооружение Европы

Европейский чиновник констатировал: в Европе уже увеличивается производство оружия. Это доказывают последние показатели – сейчас только 40% оборонных бюджетов ЕС – а это около 800 миллиардов евро – тратится на покупку вооружения производства США. Год назад этот показатель превышал 60%.

"Не могу представить, что мы больше не будем покупать американское вооружение. Но уменьшение таких расходов на 10% или 20% означает, что огромное количество денег уже остается для европейской промышленности", – сказал Кубилюс.

По его словам, в европейской оборонной промышленности также происходят определенная консолидация между странами и предприятиями, а такие дальнейшие процессы не только снижают расходы на оборону (причем на 70%), но делают этот сектор более конкурентоспособным на мировом уровне.

Создание европейского оборонного союза

Отдельно Андрюс Кубилюс отметил, что план создания Европейского оборонного союза будет как можно быстрее продвигаться. Причем уже согласовано, что в такой союз войдут Норвегия, Великобритания и Украина.

По этому поводу он сказал, что уже давно существующее Европейское энергетическое сообщество может стать моделью такой оборонной структуры.

Европейский чиновник добавил, что проинформирует лидеров блока, что им нужно сделать до 2030 года, чтобы их вооруженные силы были готовы к войне.

Почему это важно

Напомним: недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об угрозе нападения России на страны НАТО. По словам главы польского правительства, Москва может быть готова к конфронтации с Альянсом уже в 2027 году.

Указанный год как год новой войны в Европе упоминается уже не впервые. Ранее уже сообщалось, что Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Точка зрения, что в течение максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО, достаточно обоснована. И хотя этого срока мало для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия, остается высокой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!