Франция готова стать одним из гарантов безопасности для Украины: в МИДе сделали заявление

Пока решение о членстве Украины в НАТО еще не принято, западные страны обсуждают гарантии безопасности для Киева. Одним из таких гарантов может стать Франция – в стране заявили о готовности взять на себя эту роль еще до окончания войны в Украине.

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В министерстве иностранных дел Франции сделали соответствующее заявление во время пресс-брифинга во вторник, 23 мая. Оно опубликовано на сайте ведомства.

"Франция вместе со своими партнерами продолжает обдумывать лучший способ поддержки Украины в долгосрочной перспективе и во всех областях. Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут стране защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как наши лидеры подтвердили в декларации 36-го франко-британского саммита", – говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действенные гарантии безопасности нужны Украине еще до вступления в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до вступления Украины в НАТО еще далеко.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес также заявил, что о членстве Украины в НАТО пока речь не идет. Этот вопрос будет решен уже после завершения войны.

Вместе с тем во время визита в Киев 21 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Также он пообещал поддержку Киеву на пути вступления в этот оборонный союз.

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