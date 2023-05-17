Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться после войны, – Уоллес

Речь о членстве Украины в НАТО пока не идет. Этот вопрос будет решен уже после завершения войны.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.

"О членстве Украины в НАТО пока речь не идет. Украина находится в водовороте войны", – заявил Уоллес.

В то же время, министр подчеркнул, что сейчас важно укреплять обороноспособность Украины и способность ВСУ к сдерживанию России как сегодня, так и после завершения войны.

Что касается вступления Украины в НАТО, то это политическое решение будут принимать все члены Альянса уже после завершения войны, отметил Уоллес. Он добавил, что Британия со своей стороны выступает за предоставление Киеву дорожной карты.

В частности, Уоллес подчеркнул, что Лондон и Берлин являются лидерами на континенте по поддержке Украины. По его словам, оружие, предоставленное обеими странами, играет важную роль на поле боя и помогло остановить российское наступление.

"Великобритания и Германия посылают сигнал России о недопустимости агрессии, о том, что она не может выиграть эту войну, которую она должна оставить Украину в покое", – добавил Уоллес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Германия поддержала вступление Украины в НАТО. ФРГ подписала декларацию.

Во время визита в Киев 21 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Также он пообещал поддержку Киеву на пути вступления в этот оборонный союз.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, наше государство от саммита НАТО в Вильнюсе ожидает "очень конкретных шагов" как в вопросе гарантий безопасности на пути вступления в Альянс, так и конкретики относительно того, когда это может произойти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!