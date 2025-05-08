Фракция 'ЕС' обратилась к власти после ратификации соглашения о полезных ископаемых с США

Фракция "Европейской Солидарности" обнародовала ряд вопросов по соглашению о полезных ископаемых с США, по которым требует ответов от власти. Несмотря на то что фракция проголосовала за ратификацию документа, там отметили, что сокрытие полного текста соглашения от нардепов противоречит принципам демократии, как и самоустранение власти от представления документа в Верховной Раде.

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии "ЕС".

Публикуем полный текст заявления без изменений.

"Европейская Солидарность" всегда занимала последовательную и профессиональную позицию по развитию стратегического партнерства с США как составляющей сохранения украинской государственности и будущей Победы и мира. Мы остаемся единственными, кто защищает субъектность Верховной Рады и демократическое развитие Украины. Депутаты "ЕС" настаивали на встрече с Правительством для обсуждения Соглашения об инвестиционном фонде. Трудно представить себе любого конгрессмена США, который голосовал бы любой закон, не изучив его текст.

Так же трудно представить себе любого американского или европейского чиновника, который бы отказался от встречи с оппозиционной фракцией. Это возможно только в Украине времен Зеленского, который запретил чиновникам встречаться с фракцией "ЕС". Сегодня мы получили письмо от правительства с отказом от дискуссии. Возможно, переговорная команда боится профессионального и компетентного разговора, возможно, вопросов о внесудебных санкциях против лидера оппозиции, невозможных в демократической стране.

"Европейская Солидарность" – единственная из парламентских фракций, которой правительство отказало во встрече для разъяснения позиций и обстоятельств подписания соглашений по использованию украинских полезных ископаемых.

Согласно Конституции Украины, Верховная Рада Украины является законодательным представительным органом; народные депутаты представляют украинский народ, поэтому дерзкое нарушение чиновниками своих обязанностей по отчетности перед парламентом – это пренебрежение к миллионам украинских избирателей.

"Европейская Солидарность" последовательно выступает за развитие стратегического партнерства и союзных отношений с Соединенными Штатами Америки. Не ставит эти отношения в зависимость от политической конъюнктуры или погони за меняющимися рейтингами зрительского одобрения. Мы исходим из того, что стратегический союз должен базироваться на взаимовыгодных отношениях, доверии и соблюдении Конституции и законов.

Обязанность исполнительной власти – отчитываться перед обществом и парламентом за свои действия, а сами действия должны совершаться исключительно в пределах и способом, определенными Конституцией Украины. Поэтому мы публично ставим перед властью вопросы, на которые она отказалась отвечать в рамках подотчетности Верховной Раде Украины.

Мы требуем четкого публичного ответа на эти вопросы и будем осуществлять контроль деятельности власти в названных сферах с использованием всех имеющихся конституционных средств.

1. Почему Президент Украины и Премьер-министр Украины самоустранились от процесса подготовки, подписания и представления соглашения в Верховной Раде Украины?

Согласно п. 3 ст.106 Конституции Украины, Президент Украины "представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины".

28 февраля этого года Президент Украины пытался непосредственно принять участие в обсуждении и подписании соглашения о полезных ископаемых – но после сорванных переговоров в Овальном кабинете Белого дома самоустранился от этого процесса.

А между тем предметом соглашения является использование территории и природных ресурсов Украины, что в соответствии с п. ґ п. 2 статьи 3 Закона Украины "О международных договорах Украины" означает, что оно должно заключаться от имени Украины, Президентом Украины. Он же должен был бы представить проект решения о предоставлении согласия на ратификацию этого соглашения в парламенте.

2. Каким образом это соглашение определяет сроки окончания войны и установления мира?

Идея о совместном использовании природных ресурсов Украины является п. 4 Плана Победы, представленного Президентом Украины в Верховной Раде Украины 16 октября 2024 года. Как выяснилось позже, этот План также был представлен в то время кандидатам на пост президента США. Почему из всего Плана Победы остался только пункт об использовании украинских природных ресурсов? Где же Победа – или по крайней мере путь к ней?

3. Каким образом будет обеспечен парламентский надзор и контроль за реализацией соглашения?

Как будут обеспечены ключевые положения соглашения, в частности относительно оценки стоимости возможной американской помощи, осуществления платежей, управления деятельностью фонда, осуществления им инвестирования (по каким приоритетам, как будет обеспечиваться приоритет финансирования ВСУ) и т.п.

4. Как обеспечивается соответствие соглашений Конституции Украины, в частности ст. 13 и относительно стратегического курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию?

Почему предварительно не получена позиция Конституционного Суда Украины, которая сняла бы все сомнения относительно конституционности соглашений, в том числе трактовки всех аспектов собственности (не только владения, но и пользования и распоряжения) относительно недр?

Как соотносится с законодательством Украины и принципом равенства условий для ведения бизнеса зафиксированная в соглашении о создании инвестиционного фонда норма о том, что американская сторона не будет платить налоги в бюджет Украины за продажу продукции или лицензии, а также будет иметь приоритетные преференции по экспорту и торговле продукцией от добычи недр?

5. Как на ратификацию выносится соглашение, которое содержит прямые ссылки на другие соглашения, тексты которых еще не обнародованы. В частности, в соглашении 26 раз упоминается соглашение об ограниченном партнерстве, текст которого не поступал в ВР и не был предоставлен народным депутатам. Предлагаем изъять упоминание об этом соглашении из текста Соглашения о создании инвестиционного фонда как такое, которого еще не существует.

Как будет обеспечено действие соглашения о создании инвестиционного фонда, согласие на обязательность которого предоставляется без учета содержания договоренностей, на которые оно прямо ссылается?

6. На каких основаниях было подписано "соглашение о неразглашении информации" относительно не коммерческих, а межправительственных договоренностей, на содержание которых содержатся прямые ссылки в соглашении, которое выносится на ратификацию?

7. Как будет обеспечено "место соглашения как "части гарантий безопасности" Украины, что обещал Президент Украины Владимир Зеленский, если в Соглашении об инвестиционном фонде никоим образом не упомянуты гарантии безопасности в отношении Украины?

Как будет обеспечена связь и взаимозависимость этого соглашения, в частности, с Крымской декларацией США о непризнании российской "аннексии" Крыма от 2018 года и Двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и США от 13 июня 2024 года?"