'Формат сложен, но справедлив': Зеленский оценил возможное соглашение между Украиной и США

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США. Такой вариант предусматривает создание свободной экономической зоны на Донбассе, разделяющей украинские и российские войска после возможного перемирия.

В контексте мирного плана этот формат гарантирует широкий пакет мер по обеспечению процветания, направленного на ускорение восстановления Украины после войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Свободная экономическая зона

Зеленский хочет лично обсудить с президентом США Дональдом Трампом конкретные обязательства Америки в случае возобновления российской агрессии. При этом Украина рассматривает предложенный США план создания свободной экономической зоны после возможного перемирия, в результате чего любая буферная территория превратится в зону, где предприятия смогут вести деятельность в рамках особого правового и налогового режима.

Соглашение предусматривает нулевые пошлины на торговлю с США и распространяется на некоторые промышленно развитые регионы Украины, предоставляя стране "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и потенциально привлекая инвестиции и бизнес.

По словам Зеленского, ему необходимо обсудить детали предложения непосредственно с Трампом, добавив, что такое соглашение также послужит дополнительной гарантией экономической безопасности. Украинский президент подчеркнул, что представители США в последнее время поддерживали связь с Россией, и добавил, что не знает, состоится ли визит американской делегации в РФ в ближайшее время.

Россия должна идти на компромиссы

Зеленский заявил, что Украина представила свои замечания по территориальным предложениям американской команде, которая затем передаст их россиянам для получения их комментариев, которые, в свою очередь, могут быть переданы в Киев.

Предложение о свободной экономической зоне представляет собой локальный план, касающийся зоны боевых действий на востоке Украины. В случае его реализации любая буферная зона, возникающая по мере вывода войск, превратится в территорию, где смогут работать предприятия, а люди смогут жить и работать в условиях особого правового и налогового режима.

Зеленский сказал, что такой формат "сложный, но справедливый". По словам президента, это предложение потребует от России "зеркального отражения" шагов Украины и должно будет также обсуждаться внутри страны. Зона может быть создана в некоторых районах Донбасса на востоке Украины и послужить компромиссом, требующим от обеих сторон вывода войск из этого района и разделения его достаточным расстоянием для обеспечения нормальной жизни в этом регионе.

Второй вариант предполагает прекращение боевых действий с сохранением присутствия войск на местах, а нерешенные вопросы будут урегулированы дипломатическим путем.

Напомним, ранее Трамп заявил, что "не в восторге" от Владимира Путина, ведь тот убивает на войне "слишком много людей". Глава Белого дома также в очередной раз убеждал, что этого "никогда не случилось бы", если бы он был президентом, и что он "унаследовал эту войну".

Как писал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что якобы желает "успеха" Украине. Однако его словам не стоит верить. Глава Кремля лишь задабривает американского лидера, чтобы избежать более сильного санкционного давления, пояснил Владимир Зеленский.

