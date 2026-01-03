"Не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей": Трамп – о диктаторе и мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп "не в восторге" от кремлевского диктатора Владимира Путина. Последний на войне против Украины убивает "слишком много людей".

С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил на пресс-конференции 3 января, посвященной военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле. Президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес задержали американские военные, перевезя в Нью-Йорк для официальных обвинений и судебного процесса.

Президент США сообщил, что не обсуждал эту ситуацию с Путиным: "Мы никогда не говорили о лидере Николасе Мадуро".

После этого республиканец добавил: "Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей".

В течение общения со СМИ Трамп снова касался темы российско-украинской войны. Он в очередной раз убеждал, что этого "никогда не случилось бы", если бы он был президентом, и что он "унаследовал эту войну".

"Это был Джо Байден, [Владимир] Зеленский и [Владимир] Путин. Я попал в такую ситуацию, и она ужасна", – пожаловался Трамп, снимая с себя ответственность.

"Эта война, используя старый термин, эта война превратилась в кровопролитие. И мы хотим, чтобы ее прекратили", – также заявил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что якобы желает "успеха" Украине. Однако его словам не стоит верить. Глава Кремля лишь задабривает американского лидера, чтобы избежать более сильного санкционного давления, объяснил Владимир Зеленский.

