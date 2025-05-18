Фон дер Ляйен: следующая неделя будет решающей в переговорах по Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в вопросе переговоров о мире в Украине следующая неделя (19–25 мая) будет решающей. Напомним, что в понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп запланировал телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

Заявление фон дер Ляйен прозвучало 18-го числа в совместных с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом комментариях для прессы. Соответствующее видео опубликовано YouTube-каналом Palazzo Chigi.

"Сейчас важно то, что мы продвигаемся вперед, и я думаю, что следующая неделя будет решающей в этом вопросе", – сказала политик, имея ввиду переговорный процесс.

Обращаясь к Вэнсу, президент ЕК отметила, что и Европа, и Соединенные Штаты хотят окончания войны.

"Нас объединяет желание справедливого и продолжительного мира. Я знаю, как вы хотите завершить эту войну и благодарю вас за это", – сказала фон дер Ляйен.

Как писал OBOZ.UA:

– 17 мая государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина и страна-агрессор Россия подготовят свои документы с предложениями по прекращению огня.

– Также Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты представили собственный "сильный мирный план".

– По данным Financial Times, его американская сторона разработала с участием Украины и Европы. И на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники проинформировали Вашингтон, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет обсуждать этот план.

– Он состоит из 22 пунктов, и первым является всеобъемлющее прекращение огня.

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