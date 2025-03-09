Фицо снова выслужился перед Путиным и выдал, что "только у него есть план войны"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что говорил о войне в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров он пришел к выводу, что "реальный план" в отношении российско-украинской войны якобы есть только у Путина.

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Также он набросился с обвинениями в отношении европейских политиков, которые, по его мнению, собирают не саммиты, а "военные встречи". Об этом он заявил в эфире на телеканале RTVS 24.

Глава правительства Словакии рассказал, что провел ряд переговоров с представителями разных стран, в том числе, с главарем Кремля. По итогам этих переговоров Фицо пришел к заключению, что "реальный план войны" есть только у Путина.

"Я говорил об Украине с президентом Путиным, с президентом Китая, с официальными лицами Бразилии и другими, и я скажу только одно, больше я ничего не скажу. Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план в отношении этой войны, это президент России Путин. Это все, что я собираюсь сказать на данный момент", – заявил премьер Словакии.

Кроме того, Фицо охарактеризовал встречи европейских лидеров, на которых Словакия отсутствовала, как "военные встречи". В частности, он раскритиковал инициативы западных стран, которые на прошлой неделе призвали провести экстренное совещание по поводу войны в Украине.

Ранее сообщалось, что вице-президент словацкой правящей партии власти "Курс – социальная демократия" и евродепутат Эрик Калиняк размечтался о захвате российскими оккупантами украинской столицы. По его словам, если бы Киев оказался под контролем путинских войск, тогда у Словакии был бы "надежный сосед".

Напомним, Словакия настаивает на том, что Украина должна возобновить транзит российского газа – в частности, в эту страну. По словам президента Словакии Петера Пеллегрини, это стало бы "жестом благодарности" за помощь ЕС в противостоянии российской агрессии.

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