Фицо сделал неожиданное заявление о психологическом состоянии Трампа: в Белом доме отреагировали – Politico

Издание Politico написало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы заявил, что был "шокирован состоянием ума" президента США Дональда Трампа. По версии издания, глава правительства отметил на саммите ЕС, что его "беспокоит манера общения президента США".

Видео дня

В Беломе доме заявили, что это "абсолютно фейковая новость", а сам Фицо сказал, что "категорически отвергает опубликованную ложь". Об этом говорится в материале издания Politico.

Взаимоотношения Фицо и Трампа

Журналисты издания утверждали, что премьер-министр Словакии поделился своими впечатлениями после встречи с Трампом в Мар-а-Лаго (Майами). В материале говорится, что Фицо был "шокирован состоянием ума президента США". Это заявление Politico подтвердили пять европейских дипломатов, знакомых с содержанием разговора.

По словам двух дипломатов, Фицо использовал слово "опасный", описывая то, как президент США вел себя во время их личной встречи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 17 января.

Politico отмечает, что разговор между Фицо и его европейскими коллегами состоялся в Брюсселе 22 января в кулуарах саммита ЕС, организованного для обсуждения трансатлантических отношений после угроз Трампа захватить Гренландию.

Реакция Белого дома и Фицо

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли выступила с опровержением опубликованного материала. В администрации Трампа подчеркнули, что это "абсолютно фейковая новость от анонимных европейских дипломатов".

Также в Белом доме отметили, что дипломаты, которые рассказали журналистам о якобы высказываниях Фицо, "пытаются привлечь к себе внимание". В заключение в администрации Трампа подчеркнули, что встреча Трампа с Фицо в Мар-а-Лаго была "позитивной и продуктивной".

Премьер-министр Словакии также обвинил издание Politico во лжи. В соцсети Х Фицо заявил, что "никто ничего не слышал, никто ничего не видел, нет свидетелей, но ничто не помешало порталу Politico распространять ложь".

Кроме того, Фицо отметил, что "не выступал на неформальном саммите в Брюсселе", и добавил, что согласен со многими стратегиями президента США, но с некоторыми – нет.

"Честно говоря, я ожидал, что после моего резкого заявления по Венесуэле мой визит в США будет отменен. Этого не произошло, что заставляет меня еще больше ценить встречу с президентом США", – заявил глава правительства.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отреагировал на действия Соединенных Штатов Америки в Венесуэле. Он заявил, что эта операция, в рамках которой был задержан диктатор Николас Мадуро, является "очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель парламента Рихард Раши заявили, что Словакия больше не будет предоставлять Украине военную и финансовую помощь. Страна сосредоточится на внутриполитических вопросах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!