Украинка выиграла чемпионат Европы по биатлону

Украина завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2026 по биатлону, который проходит в норвежском Шушене. Победительницей индивидуальной гонки среди женщин стала Анастасия Меркушина, принесшая сборной Украины "золото".

31-летняя уроженка Тернопольщины безошибочно прошла все четыре огневых рубежа и не получила ни одной штрафной минуты, что стало ключевым фактором ее победы. При этом украинка показала высокую скорострельность, войдя в топ-15 по этому показателю, и финишировала с результатом 45:33,9.

Серебряную медаль завоевала итальянка Самуела Комола, которая допустила одну ошибку на стрельбе и уступила Меркушиной всего три секунды. "Бронза" досталась представительнице Франции Вольдии Галмас-Полен, проигравшей победительнице 4,8 секунды.

Еще одна украинская биатлонистка Валерия Дмитренко завершила индивидуальную гонку в топ-20. Она допустила одну ошибку на первой стрельбе лежа, остальные рубежи прошла чисто и заняла 19-е место с отставанием более двух минут.

Надия Белкина финишировала 31-й, имея две штрафные минуты, а Лилия Стеблина показала худший результат среди украинок, допустив семь промахов и заняв 79-е место. Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк были заявлены на гонку, но снялись со старта перед началом соревнований.

Чемпионат Европы-2026 по биатлону продолжится 30 января, когда в Шушене состоятся спринтерские гонки среди мужчин и женщин.

