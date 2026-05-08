Фицо повезет в Москву послание от Зеленского - медиа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву должен передать российскому диктатору Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец на заседании европейского комитета парламента. Словацкое издание Marker.sk пишет, что Хованец также допустил получение Фицо ответа от Путина относительно видения завершения войны.

По словам госсекретаря, Евросоюз должен присутствовать за столом переговоров, где будут принимать возможное мирное соглашение. Он отметил, что сейчас важно поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта.

Позиция Братиславы

Хованец заявил, что некоторые западноевропейские лидеры уже начали продвигать идею диалога с Кремлем для завершения войны. Он считает, что без переговорного процесса достичь мирной договоренности будет сложно.

Накануне 9 мая Зеленский предостерег иностранных политиков от поездок в Москву. Президент Украины напомнил, что Киев предлагал режим прекращения огня еще с 6 мая, однако российская сторона эту инициативу проигнорировала.

Ограничения в России

Тем временем российские власти подтвердили, что 9 мая в Москве полностью отключат мобильный интернет и SMS-связь. Ограничения будут касаться даже ресурсов из так называемого "белого списка".

Во многих регионах РФ также отменяют парады и вводят дополнительные ограничения на праздничные мероприятия. Эксперты обращают внимание, что масштаб празднования 9 мая в России заметно изменился по сравнению с предыдущими годами. И, похоже, российские власти пытаются максимально обезопасить проведение мероприятий из-за опасений возможных инцидентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Фицо 9 мая отправится в Москву по обходному маршруту через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Такой маршрут словацкая делегация выбрала после того, как Польша и страны Балтии не разрешили пролет над своей территорией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!