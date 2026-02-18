Финляндия направит Украине 52 генератора и увеличит гумподдержку до 22 млн евро, – Кондратюк

Финляндия усилит гуманитарную помощь Украине и фоне чрезвычайной ситуации в энергетике и продолжения российской агрессии.

Об этом шла речь во время встречи заместителя Председателя Верховной Рады Елены Кондратюк с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Встреча состоялась в Хельсинки в рамках рабочего визита вице-спикера украинского Парламента в Финляндию.

"Правительство Финляндии в течение февраля планирует дополнительно направить Украине 52 генератора и увеличить гуманитарную поддержку до 22 млн евро. Мы благодарны Финляндии за эту помощь и лидерство в международной "Коалиции укрытий гражданской защиты", – отметила Елена Кондратюк.

Как отметила Вице-спикер, Финляндия имеет значительный опыт в сфере гражданской защиты населения и уже выделила 13,2 млн евро на строительство первых из 10 тысяч запланированных укрытий в Украине. По ее словам, важно масштабировать этот процесс и привлекать больше стран к этой гуманитарной инициативе.

Стороны также обсудили вопросы европейской интеграции Украины, продолжение военной помощи, достижение справедливого мира и усиление санкций против РФ.

"Спасибо Финляндии за 32 пакета военной помощи на 3,5 млрд евро и последовательную адвокацию нашего вступления в ЕС. Ведь для Украины это часть гарантий безопасности", – подчеркнула Вице-спикер Елена Кондратюк.

В свою очередь Петтери Орпо отметил, что Правительство Финляндии продолжит оказывать военную помощь и адвокатировать ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Правительство Финляндии также поддерживает 20-й санкционный пакет ЕС против РФ и выступает за дальнейшее усиление санкций.

Во время встречи Елена Кондратюк обратилась к Премьер-министру Финляндии рассмотреть выделение дополнительных средств в рамках программы НАТО PURL. "Прежде всего на системы ПВО и ракеты к ним для защиты украинской энергетики и гражданского населения. Украина также заинтересована в совместном военном производстве с Финляндией в рамках инструмента ЕС SAFE. Наш приоритет – беспилотные системы", – отметила Вице-спикерка.

Кроме того, участники встречи обсудили углубление сотрудничества в рамках расширенного партнерства Украины и коалиции Объединенных экспедиционных сил JEF, членом которой является Финляндия. В частности привлечение Сил обороны Украины к совместным военным учениям с JEF.