Фиксация территориальных потерь Украины в 'мирном соглашении' не означает их признание, – Келлог

В потенциальном "мирном соглашении" вероятно будут зафиксированы территориальные потери Украины. Однако это не означает, что этот факт будет признан в мире.

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Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог в интервью Fox News. По его словам, на территориальный вопрос следует смотреть в долгосрочной перспективе.

Посланник Трампа поддержал заявление министра обороны США Пита Гегсета, который накануне назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года.

"Думаю, будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, не обязательно признавать это", – сказал Келлог в интервью.

Он напомнил о декларации Веллеса, изданной США после того, как СССР оккупировал страны Балтии.

"Когда Советский Союз покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они просто находились под владычеством", – сказал Келлог.

Поэтому, по его мнению, на вопрос потери территорий нужно смотреть в долгосрочной перспективе.

"Нужен настоящий стабильный мир, который гарантирован с точки зрения того, что между всеми сторонами существует безопасное соглашение, которое является долгосрочным и очень устойчивым", – добавил Кит Келлог.

Напомним, на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн" глава Пентагона Пит Гегсет назвал идею возвращения Украины к границам 2014 года "нереалистической". Кроме того, по его словам США не считают, что членство Украины в НАТО может стать результатом дипломатических переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что администрация Трампа пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине. По его словам, Европа тоже должна быть вовлечена в переговоры, поскольку Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в будущей договоренности.

Еще более резкое заявление сделал бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "фактически сдался" Путину еще перед началом потенциальных мирных переговоров, чем помог российскому диктатору одержать еще одну победу.

По информации СМИ, Трамп и Путин попытаются договориться о прекращении огня к Пасхе или 9 мая. Кремлевский диктатор очень хочет такого соглашения в какой-нибудь знаменательный день.

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