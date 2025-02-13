Администрация Трампа пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что таким образом администрация Белого дома пошла на уступки стране-агрессору.

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По его словам, Европа также должна участвовать в подобных процессах. Заявление политика ФРГ процитировало издание Barron's.

В частности, Писторус отметил, что представители ЕС тоже должны быть вовлечены в переговоры. Особенно, если американский лидер ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в любой будущей договоренности, как это предложил глава Пентагона Пит Гегсет.

Кроме того, по мнению министра обороны Германии, если Путин "серьезно настроен" на мирные переговоры, он должен показать это, остановив атаки на Украину.

Писториус подчеркнул, что "было бы лучше, если бы США не шли на уступки России еще до начала переговоров", указывая на вопрос членства Украины в НАТО или каких-либо территориальных уступок.

Он указал, что скорая мирная сделка не обязательно решит все обеспокоенности относительно политики России в регионе. Поэтому предупредил, что европейцы не смогут просто "сидеть сложа руки и расслабиться".

Также Писториус предостерег от чрезмерно радостной реакции на объявление о мирных переговорах, поскольку, по его словам, Путин продолжает провоцировать Европу и остается угрозой.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским диктатором заявил о намерении встретиться с Путиным. По его словам, встреча, на которой они бы поговорили о прекращении войны в Украине, могла бы состояться в Саудовской Аравии.

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