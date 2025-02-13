'Он фактически сдался Путину': эксрадник Трампа раскритиковал позицию президента США по отношению к Украине

Президент США Дональд Трамп помог российскому диктатору Владимиру Путину одержать еще одну победу. Американский лидер "фактически сдался" кремлевскому главарю еще перед началом потенциальных мирных переговоров.

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Об этом заявил бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNN. Он также подверг критике заявления министра обороны США Пита Гегсета.

"У меня больше нет ожиданий. Я думаю, мы точно знаем, что произойдет. Президент Трамп фактически сдался Путину даже до того, как начались переговоры", – сказал Болтон.

Он подчеркнул, что заявления, которые выразил министр обороны Пит Гегсет в среду в Брюсселе на заседании "Рамштайна", являются теми условиями прекращения огня, "которые могли быть написаны в Кремле".

Джон Болтон назвал это полным разворотом в подходах США и НАТО. Он напомнил, что ранее позицией Вашингтона было сохранение полного суверенитета и территориальной целостности Украины. А сейчас этого нет. Кроме того, решение саммита НАТО о том, что Украина станет членом Альянса, тоже нивелировано, отметил эксрадник Белого дома.

По его словам, Путин "одержал целую серию побед". И еще одна из них состоит в том, что российский диктатор реализует свое желание вести переговоры не с Зеленским, а напрямую с Трампом, поскольку считает, что так добьется большего.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что администрация Трампа пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине. По его словам, Европа тоже должна быть вовлечена в переговоры, поскольку Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в будущей договоренности.

По информации СМИ, Трамп и Путин попытаются договориться о прекращении огня к Пасхе или 9 мая. Кремлевский диктатор очень хочет такого соглашения в какой-нибудь знаменательный день.

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