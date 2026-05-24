'Ежедневно подставляют плечо армии': Порошенко поздравил 'Дело Громад' с годовщиной. Фото

Петр Порошенко поздравил команду ОО "Справа Громад" с годовщиной создания организации и поблагодарил волонтеров за помощь украинской армии. Во время встречи активистов и волонтеров он заявил, что нынешняя массированная атака РФ в очередной раз доказала важность сильной армии для существования Украины.

О деятельности организации и ее проекты Порошенко рассказал во время встречи с волонтерами и единомышленниками. По его словам, команда "Дела Громад" с начала полномасштабной войны продолжает обеспечивать военных техникой, транспортом и снаряжением.

"Справа Громад – крутая, профессиональная и по-настоящему дружная команда", – сказал пятый президент.

Семь лет помощи

Порошенко напомнил, что организацию создали семь лет назад волонтеры, которые помогали армии еще с 2014 года. Он отметил, что почти сразу после создания команда столкнулась с пандемией Covid-19.

Тогда, по его словам, украинские больницы нуждались в аппаратах ИВЛ и защитных костюмах. Волонтеры передали медикам сотни аппаратов и тысячи комплектов защиты. А уже в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ, организация сосредоточилась на потребностях фронта.

"В 2022-м, когда началось полномасштабное вторжение, ребята пришли ко мне с идеей: "Петр Алексеевич, бойцам не хватает бронежилетов. Давайте купим качественную финскую сталь и изготовим броники!" За три недели мы вместе сделали и передали на фронт 5 000 бронежилетов. Это тысячи спасенных жизней", – сказал Порошенко.

Масштабные проекты

Сейчас "Справа Громад" реализует десятки проектов для ВСУ. Речь идет об экскаваторах, стирально-душевых комплексах, командно-штабных машинах, мобильных шиномонтажах, грузовиках и дронах.

По словам Порошенко, общая сумма помощи, которую Фонд Порошенко совместно с "Делом Громад" передал военным, превысила 8 млрд грн. Из них 1,2 млрд грн собрали волонтеры, еще более 7 млрд грн – средства семьи Порошенко.

Во время мероприятия один из пикапов с дополнительным оборудованием сразу передали подразделению Сил специальных операций. И это уже привычная практика для команды – техника отправляется на фронт прямо с демонстрационных площадок.

"За каждым из этих проектов стоят конкретные люди. Те, кто организовывает закупки и логистику. Те, кто восстанавливает технику. Те, кто планирует новые проекты. Те, кто лично везет все это на передовую", – отметил Порошенко.

Он также поблагодарил всех, кто донатил в поддержку армии в течение последних лет.

"И в первую очередь благодарим наших воинов. Это очень важно, потому что в конце концов и наша жизнь, и сохранение Украины зависит именно от наших военных. Низкий поклон вам, мы работаем до вас", – сказал он.

