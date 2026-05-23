Порошенко задонатил свои депутатские выплаты 'Справі Громад', которая помогает украинской армии

ОО "Справа Громад" завтра будет отмечать седьмую годовщину создания организации. Петр Порошенко накануне годовщины задонатил "Справі Громад" свои депутатские средства – 496 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Уже завтра мы будем праздновать 7 лет, как вокруг нашей общественной организации собралась неравнодушная, активная, профессиональная команда. Виталий Гайдукевич, Тоня Бузило, Юрий Бирюков — вместе с волонтерами они реализуют амбициозные и эффективные проекты для армии", – рассказал пятый Президент в соцсетях.

"С начала полномасштабного вторжения "Справа Громад" передала в Вооруженные Силы техники на более чем 1 млрд 200 млн грн. Они как никто умеют распоряжаться деньгами эффективно и с наибольшей выгодой для войска. Именно поэтому я решил передать им средства, которые получаю за выполнение депутатских полномочий. Они гарантированно дойдут до адресата — Вооруженных Сил Украины. В виде FPV-дронов, автомобилей, средств РЭБ, ремонтных мастерских и другой техники", – убежден Петр Порошенко.

Начиная с 1998 года, пятый Президент переводит свои депутатские выплаты на благотворительную деятельность.

"С 2014 года средства Фонда Порошенко идут исключительно на поддержку Вооруженных Сил. Об этом хорошо знают более двухсот бригад, корпусов и полков, которым мы регулярно помогаем", – отметил лидер партии.

"Сегодня лучший подарок для волонтеров — это не цветы и не поздравления. Это новые дроны, новые машины, новые средства защиты для наших воинов. Это еще одна спасенная позиция. Еще одна выполненная боевая задача. Еще одна сохраненная жизнь украинского военного. Именно поэтому я передаю средства от депутатских выплат "Справі Громад". Присоединяйтесь! Поддерживайте "Справу Громад". Помогайте тем, кто ежедневно помогает фронту", – призвал Петр Порошенко.

Всего с начала полномасштабного вторжения Фонд Порошенко и "Справа Громад" передали защитникам Украины дронов, грузовиков, спецтехники и оборудования на сумму более 8 миллиардов гривен. Благодаря этому сотрудничеству в войска кроме дронов различных модификаций поставляются уникальные передвижные мастерские для ремонта военной техники, шиномонтажи, детекторы БПЛА, стирально-душевые комплексы, экскаваторы, средства РЭБ и другое оборудование.

